Nowy drapacz chmur w Warszawie. Będą tarasy w chmurach i widok na stolicę

Wieżowce w Warszawie rozrastają się jak grzyby po deszczu

Warszawa nieustannie zmienia swoje oblicze - jeszcze dwie dekady temu trudno było mówić o niej jako o "mieście wieżowców". Dziś panorama stolicy zdominowana jest przez strzeliste konstrukcje, które nie tylko pełnią funkcje biurowe i mieszkalne, ale też stają się nowymi symbolami miasta. W ostatnim tygodniu pisaliśmy o kolejnym nowym gigancie, który najprawdopodobniej stanie na warszawskiej Ochocie i odmieni krajobraz tej części stolicy - Nowy drapacz chmur powstanie w Warszawie. Będzie miał 130 metrów!. Dziś natomiast zajmiemy się inną inwestycją, która powstaje już od 2023 roku.

Warszawa zyskuje nową ikonę. Upper One sięgnie ponad 130 metrów

Warszawa zyska nowy symbol nowoczesności, bowiem w samym sercu miasta, przy alei Jana Pawła II 23, powstaje kompleks Upper One, czyli imponujący projekt, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie. Obiekt składać się będzie z 34-piętrowego biurowca oraz 17-kondygnacyjnego hotelu.

Upper One powstaje w miejscu dawnego biurowca Atrium International, a projekt przygotowała polska pracownia Medusa Group we współpracy z austriackim biurem MHM Architects. Biurowiec będzie miał 131,5 metra wysokości oraz charakterystyczną, asymetryczną szklaną fasadę, w której wyróżniać się będą pionowe linie szybów windowych.

Dzięki uprzejmości portalu architektura.muratorplus.pl, poniżej zamieszczamy zdjęcia Upper One Warszawa

Innowacje technologiczne: windy i eko-rozwiązania

Jak podaje portal kb.pl, nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w osiem wind typu double-deck, z czego pięć będzie przeszklonych, oferując wyjątkowe widoki na panoramę Warszawy. Na piętrach od 28. do 30. znajdą się trzy tarasy zewnętrzne przeznaczone wyłącznie dla najemców biurowca.

Upper One stanie się również przykładem w dziedzinie ekologii. Budynek będzie korzystał z systemów geotermalnych do ogrzewania i chłodzenia, co pozwoli znacząco ograniczyć zużycie energii. Dodatkowo już na etapie budowy wykorzystano odnawialne źródła – panele fotowoltaiczne o mocy 46,98 kWp pokrywają ponad połowę zapotrzebowania energetycznego zaplecza.

Budowa nowego symbolu Warszawy

Budowę rozpoczęto we wrześniu 2023 roku. Obecnie ukończono część podziemną, obejmującą pięć kondygnacji z 219 miejscami parkingowymi. Teraz trwa wznoszenie części nadziemnej, więc praca wre, a cała inwestycja ma być gotowa w listopadzie 2026 roku.