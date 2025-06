Nowy gigant rośnie w Warszawie! Skyliner II zachwyci zielonymi tarasami i sceną na dachu

Wiemy, co się stało z ziemniakami, które Kinga Gajewska podarowała seniorowi w DPS. "Cyrk"

Nowy wieżowiec w Warszawie

Od lutego 2024 roku trwa budowa drugiej fazy kompleksu biurowego Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Prace mają potrwać około 34 miesięcy, a oddanie budynku do użytkowania planowane jest na koniec 2026 roku, przekazał Murator. Inwestorem jest Grupa Karimpol, a generalnym wykonawcą firma Warbud.

Skyliner II – kontynuacja sukcesu

Skyliner II ma być architektonicznym dopełnieniem pierwszej fazy kompleksu Skyliner. Oba wieżowce połączy wspólne podium. Jak podkreśla Michał Sadowski z APA Wojciechowski Architekci:

„Przy projektowaniu drugiego biurowca chcieliśmy, żeby obydwa budynki były ze sobą spójne, uzupełniały się architektonicznie i dobrze się wspólnie czytały, ale także, by każdy z nich miał swój charakter i był wyjątkowy. W jego drugiej odsłonie zobaczymy m.in. bardzo charakterystyczną górę budynku podkreśloną wyjątkowymi, zielonymi ogrodami, zlokalizowanymi w jego południowo-zachodniej części na uskokowo zaprojektowanych tarasach, z których będzie można korzystać nie tylko w czasie pracy."

Zielona oaza w sercu Warszawy

To, co wyróżnia Skyliner II, to z pewnością tarasy-ogrody na dachu. Na najwyższych kondygnacjach budynku zaprojektowano zielone przestrzenie o łącznej powierzchni blisko 900 mkw. Projektantem zieleni jest biuro RS Architektura Krajobrazu. Na tarasie na najwyższym poziomie budynku o powierzchni 570 mkw. znajdzie się:

Mini amfiteatr ze sceną

Zewnętrzne przestrzenie coworkingowe

Przestrzeń do wykorzystania na eventy i prezentacje

Wszystkie tarasy połączą zewnętrzne schody, a także wewnętrzna winda.

Skyliner 2 w liczbach:

130 m wysokości

24.000 mkw. powierzchni

28 kondygnacji

5-kondygnacyjny parking podziemny z miejscami na ponad 200 samochodów

Strefa rowerowa na 100 jednośladów

23.000 mkw. powierzchni biurowej

Lokale handlowo-usługowe zajmą blisko 1.000 mkw.

Ekologia i nowoczesność w jednym

Skyliner II to budynek, który łączy nowoczesne rozwiązania architektoniczne z dbałością o środowisko. Jak podkreśla Szymon Zduńczyk, członek zarządu i dyrektor zarządzający w Karimpol Polska:

„Już na etapie pracy koncepcyjnej nad drugą wieżą podnieśliśmy poprzeczkę wyżej i dzięki współpracy z architektami z APA Wojciechowski Architekci oraz zespołem JWA osiągnęliśmy najwyższy poziom certyfikacji BREAM - Outstanding. W trakcie budowy, wspólnie z generalnym wykonawcą, firmą Warbud S.A., dbamy by ten proces był jak najmniej uciążliwy dla środowiska i sąsiadów. Skyliner II będzie, podobnie jak pierwsza wieża, zasilany z odnawialnych źródeł energii. Będzie ponadczasowy."

Inwestycja uzyskała status green financing, co oznacza, że spełnia szereg rygorystycznych warunków dotyczących ekologii. Za projektem Skyliner II stoją:

Inwestor: Karimpol Polska

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

Projekt zieleni: RS Architektura Krajobrazu

Generalny wykonawca: Warbud

Grupa Karimpol to spółka deweloperska działająca w pięciu krajach. Polski oddział firmy zrealizował w Warszawie już 9 projektów biurowych. Skyliner to ich największy i najbardziej prestiżowy projekt.