Zaostrzenie kar dla kierowców od 1.10. Bezwzględne więzienie za to powszechne przestępstwo!

Jak możemy zauważyć w danych opublikowanych przez Komendę Główną Policji, tylko przez pierwsze półrocze 2023 roku policjanci zatrzymali prawie 50 tysięcy nietrzeźwych kierowców. To właśnie oni stanowią największe zagrożenie na drogach. Od 1 października osoby, które wejdą do auta na promilach, mogą się już szykować na długie odsiadki!

Po reformie kodeksu karnego za jazdę pod wpływem alkoholu na recydywistów będzie czekała jedynie kara pozbawienia wolności, a nie tak, jak to było do tej pory: grzywna lub ograniczenie wolności. Jeżeli kierowca będzie pijany lub odurzony i spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelny, będzie u grozić kara pozbawienia wolności od 5 do 16 lat.

Bezkarne pozostaną również tłumaczenia kierowców: "wypiłem po wypadku, bo byłem zdenerwowany". Takie zachowania nie będą już akceptowalne. Koniec także z tolerancją wobec kierowców, którzy uciekali z miejsc wypadków. Wobec nich będą wyciągane sankcje takie, jak wobec pijanych.

Warto też wspomnieć, że 14 marca 2024 roku wejdą w życie nowe przepisy zakładające konfiskatę pojazdów pijanym kierowcom. Jeżeli ktoś będzie kierował auto i wydmucha co najmniej 1,5 promila, auto zostanie mu zabrane. Jeżeli spowoduje wypadek, straci pojazd, kiedy wydmucha co najmniej 1 promil.