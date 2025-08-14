Nowy most w Porcie Czerniakowskim w Warszawie już otwarty

Nowy most ma 60 metrów długości i 8,2 metra szerokości. Stalowa konstrukcja z żelbetową płytą zastąpiła drewniany most, który zamknięto w 2008 roku. Projektantem jest firma PONDUS Cezary Witas, a wykonawcą Primost Południe Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Przeprawa jest dostępna dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oprócz udogodnień dla pieszych i rowerzystów, nowy most usprawnia funkcjonowanie Portu Czerniakowskiego. Użytkownicy sprzętu pływającego zyskali możliwość tzw. przejazdu technicznego, co ułatwi obsługę jednostek wodnych w porcie. Dodatkowo powstała nowa droga do basenu portowego oraz schody poprawiające dostęp do pomostu w północnej części portu. Przywrócono także organizację ruchu na ul. Zaruskiego i bulwarze Flotylli Pińskiej.

Nowa kładka pieszo-rowerowa w Warszawie. Wiadomo, kiedy otwarcie! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Port Czerniakowski zyskał dzięki temu na walorach turystycznych. Nowy most ułatwia dostęp z Sauny Wisła na zajęcia tenisowe, wioślarskie, siatkówki plażowej czy do Przystani Warszawa. W porcie można pływać na SUP-ach, kajakach, a nawet zagrać w kajak polo. To stąd wyruszają rejsy po Wiśle, a mieszkańcy mogą odpocząć wśród zieleni i skorzystać z oferty restauracji i kawiarni.

„Nowy most sprawi, że serce Dzielnicy Wisła, jakim jest Port Czerniakowski stanie się jeszcze przyjaźniejszym miejscem, które oprócz funkcjonalności zyska również walor romantyczny. Miejsce jest inspirujące i fotogeniczne, a bliskość zieleni sprawia, że może stać się idealnym miejscem na przystanek podczas wycieczki rowerowej lub spaceru” – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik ds. Dzielnicy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.