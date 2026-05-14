Nowy most w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada ułatwienia na Białołęce

Nowy most na warszawskiej Białołęce

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił w mediach społecznościowych dobrą wiadomość dla mieszkańców Białołęki. W tej dzielnicy zaplanowano budowę nowej przeprawy mostowej.

Nowy obiekt powstanie nad Kanałem Żerańskim, w pobliżu ulicy Zdziarskiej. Według zapowiedzi prezydenta, inwestycja znacząco usprawni ruch w okolicy, ponieważ wraz z mostem zbudowany zostanie zupełnie nowy układ drogowy. Podczas najbliższej sesji Rada Warszawy ma podjąć decyzję w sprawie finansowania tego przedsięwzięcia. Przyznanie środków pozwoli na start prac projektowych.

To jednak nie jedyne plany dotyczące rejonu Kanału Żerańskiego. Funkcjonująca obecnie przeprawa w ciągu ulicy Cieślewskich liczy już sobie przeszło pół wieku i wymaga kompleksowej przebudowy.

- - Ze względu na zły stan techniczny planowana jest jego rozbiórka i budowa nowego obiektu, co zbiegnie się w czasie z przebudową ulicy Białołęckiej. Prace mają potrwać 16 miesięcy. Status mostu zostanie jednak zachowany przynajmniej do 2027 roku -

wyjaśnia Wydział Prasowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Wynika to z faktu, że najpierw musi powstać most przy ul. Zdziarskiej, aby zapewnić okolicznym mieszkańcom bezproblemowy dojazd.

- Nasz cel: ważne inwestycje w wygodniejsze przemieszczanie się po Białołęce i jak najmniej utrudnień dla mieszkańców -

podsumowuje górnolotnie prezydent Trzaskowski.

Prace nad Kanałem Żerańskim już trwają

Warto dodać, że obecnie nad Kanałem Żerańskim prowadzona jest już inna inwestycja mostowa - w ciągu ulicy Płochocińskiej. Nowa, 70-metrowa przeprawa jest budowana po południowej stronie dotychczasowego obiektu. Ten projekt, wraz z przebudową okolicznej infrastruktury, również ma za zadanie rozładować ruch w tej części Białołęki.

Zakończenie budowy mostu na ulicy Płochocińskiej zaplanowano na połowę bieżącego roku.

Oprócz tego przez Kanał Żerański można przeprawić się w ciągu ulic: Modlińskiej i Kobiałki (te obiekty są w bardzo dobrym stanie) oraz Marywilskiej (oceniany jako stan dobry).

Nad Kanałem znajduje się również nieczynny już wiadukt kolejowy, który jest pozostałością po dawnych rozwiązaniach komunikacyjnych.

Wodowanie na Kanale Żerańskim