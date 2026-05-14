Zmarł Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim „Andrzej”. Po wojnie został profesorem w USA. Miał 99 lat

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej”

W wieku 99 lat zmarł Powstaniec Warszawski Jarosław Piekałkiewicz pseudonim „Andrzej”. Informację o jego śmierci przekazało m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Podczas Powstania Piekałkiewicz był żołnierzem batalionu „Zaremba-Piorun”, z którym walczył w Śródmieściu Południowym. Po upadku zrywu w stolicy trafił do niemieckiej niewoli w Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.

Jarosław Piekałkiewicz zmarł 29 kwietnia br. nie dożywając okrągłego jubileuszu - 24 lipca, "Andrzej" skończyłby 100 lat.

Od powstańca do profesora - historia życia Jarosława Piekałkiewicza „Andrzeja”

Urodzony w Poznaniu w 1926 roku Jarosław Piekałkiewicz w czasie konspiracji, jako młody chłopak działał w Oddziale III (Operacyjno-Szkoleniowym) Komendy Głównej Armii Krajowej.

Co ciekawe, w działalność konspiracyjną i powstańczą zaangażowana była także jego najbliższa rodzina. Jak można przeczytać w oficjalnym biogramie powstańca dostępnym w portalu Muzeum Powstania Warszawskiego "jego matka Kazimiera Piekałkiewicz z domu Tołłoczko (1905-1944) od maja 1940 roku była zaprzysiężona w ZWZ-AK i po przeszkoleniu otrzymała przydział do grupy sanitarnej Wojskowej Służby Kobiet na Pradze. W czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję Komendantki Punktu Sanitarnego przy ul. Św. Wincentego".

Niestety, losy matki "Andrzeja" były tragiczne. Ostatecznie została aresztowana przez Niemców wraz z siedmioma innymi sanitariuszkami i poddana śledztwu, w wyniku którego 4 września 1944 roku Kazimiera Piekałkiewicz ps. Mira została rozstrzelana na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie. Miejsce jej pochówku do dziś pozostaje nieznane.

Z kolei jej syn, Jarosław Piekałkiewicz przeżył wojnę i po wyzwoleniu z niemieckich obozów od 5 września 1945 roku służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Włoszech. Zdemobilizowany ze służby w 1947 roku nie wrócił jednak do ojczyzny i kontynuował życie w krajach anglosaskich. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w Trinity College w Dublinie oraz zrobił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Indiana. 13 lipca 1957 roku poślubił w Londynie Maurę Teresę Brennan. W 1959 roku wyemigrowali razem do Stanów Zjednoczonych, a w 1963 roku osiedlili się w Lawrence w stanie Kansas, gdzie Jarosław Piekałkiewicz podjął pracę na Uniwersytecie Kansas jako adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych.

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana "Starby" Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania:

22