Zmarł Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim „Andrzej”. Po wojnie został profesorem w USA. Miał 99 lat

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-05-14 9:25

W wieku 99 lat zmarł Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim „Andrzej” – Powstaniec Warszawski i żołnierz batalionu „Zaremba-Piorun”. Po upadku zrywu trafił do niemieckiej niewoli, a po wojnie nie powrócił do ojczyzny, lecz osiedlił się w USA. Tam z powodzeniem realizował się w karierze naukowej, zostając cenionym profesorem na Uniwersytecie Kansas.

Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej”

i

Autor: Rafał Trzaskowski/ Facebook

Nie żyje Jarosław Piekałkiewicz „Andrzej”

W wieku 99 lat zmarł Powstaniec Warszawski Jarosław Piekałkiewicz pseudonim „Andrzej”. Informację o jego śmierci przekazało m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Podczas Powstania Piekałkiewicz był żołnierzem batalionu „Zaremba-Piorun”, z którym walczył w Śródmieściu Południowym. Po upadku zrywu w stolicy trafił do niemieckiej niewoli w Stalagu 344 (318) Lamsdorf, Stalagu IX C Bad Sulza oraz Stalagu IX A Ziegenhain.

Jarosław Piekałkiewicz zmarł 29 kwietnia br. nie dożywając okrągłego jubileuszu - 24 lipca, "Andrzej" skończyłby 100 lat. 

Od powstańca do profesora - historia życia Jarosława Piekałkiewicza „Andrzeja”

Urodzony w Poznaniu w 1926 roku Jarosław Piekałkiewicz w czasie konspiracji, jako młody chłopak działał w Oddziale III (Operacyjno-Szkoleniowym) Komendy Głównej Armii Krajowej.

Co ciekawe, w działalność konspiracyjną i powstańczą zaangażowana była także jego najbliższa rodzina. Jak można przeczytać w oficjalnym biogramie powstańca dostępnym w portalu Muzeum Powstania Warszawskiego "jego matka Kazimiera Piekałkiewicz z domu Tołłoczko (1905-1944) od maja 1940 roku była zaprzysiężona w ZWZ-AK i po przeszkoleniu otrzymała przydział do grupy sanitarnej Wojskowej Służby Kobiet na Pradze. W czasie Powstania Warszawskiego pełniła funkcję Komendantki Punktu Sanitarnego przy ul. Św. Wincentego".

Niestety, losy matki "Andrzeja" były tragiczne. Ostatecznie została aresztowana przez Niemców wraz z siedmioma innymi sanitariuszkami i poddana śledztwu, w wyniku którego 4 września 1944 roku Kazimiera Piekałkiewicz ps. Mira została rozstrzelana na Cmentarzu Żydowskim na Bródnie. Miejsce jej pochówku do dziś pozostaje nieznane. 

Z kolei jej syn, Jarosław Piekałkiewicz przeżył wojnę i po wyzwoleniu z niemieckich obozów od 5 września 1945 roku służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Włoszech. Zdemobilizowany ze służby w 1947 roku nie wrócił jednak do ojczyzny i kontynuował życie w krajach anglosaskich. Uzyskał tytuł magistra ekonomii w Trinity College w Dublinie oraz zrobił doktorat z nauk politycznych na Uniwersytecie Indiana. 13 lipca 1957 roku poślubił w Londynie Maurę Teresę Brennan. W 1959 roku wyemigrowali razem do Stanów Zjednoczonych, a w 1963 roku osiedlili się w Lawrence w stanie Kansas, gdzie Jarosław Piekałkiewicz podjął pracę na Uniwersytecie Kansas jako adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych.

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana "Starby" Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania:

Powstanie Warszawskie w kadrze Stefana Starby Bałuka. Cichociemny szedł z aparatem do Powstania
Galeria zdjęć 22
Strzelec Roman Lipiec ps. Adam wspomina Powstanie Warszawskie: „Byłem ranny cztery razy”
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE