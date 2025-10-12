Nowy park w Warszawie otwarty. To największe takie miejsce w okolicy!

Warszawa zyskała nową przestrzeń do spacerów i zabawy. Na Białołęce, na terenie dawnego obszaru poprzemysłowego, otwarty został park Żerański. To 13 hektarów zieleni, która została przekształcona w miejsce rekreacji, sportu i wypoczynku.

Warszawa. Park Żerański już otwarty

Park Żerański został otwarty w piątek, 10 października. Położony nad Kanałem Żerańskim, wzdłuż ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, park oferuje mieszkańcom różnorodne atrakcje. Burmistrz dzielnicy, Anna Majchrzak, nie kryje zadowolenia:

To największy park w naszej dzielnicy, a w dodatku znajduje się w jednym z najbardziej urokliwych miejsc na Białołęce. 13 hektarów postindustrialnej, zaniedbanej przestrzeni – o dużej wartości przyrodniczej - zostało zwrócone mieszkańcom”.

Park nie tylko oferuje piękne widoki i miejsca do relaksu, ale także pełni ważną funkcję przyrodniczą, rekreacyjną i sportową.

Wypoczynek nad wodą i schronienie dla zwierząt

W ramach rewitalizacji zadbano o zachowanie naturalnych rumowisk w północnej części parku, które stanowią ostoję przyrody i schronienie dla drobnych zwierząt, w tym płazów i małych ssaków. Nowe nasadzenia wzbogaciły bioróżnorodność terenu. 

„Cieszy mnie, że powstała naturalna przestrzeń nad wodą Kanału Żerańskiego, przyjazna dla ekosystemu i mieszkańców. Prace budowlane wykonano z szacunkiem dla środowiska. Spacerując alejkami czy odpoczywając na pomostach można tu się wyciszyć i odpocząć od zgiełku miasta” - podkreśla Izabela Winiarska, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Dzielnicy Białołęka.

100 tysięcy nowych krzewów i ponad 1 tysiąc drzew! Niesamowity park w Warszawie

W parku na odwiedzających czekają:

  • pomosty – idealne do relaksu i podziwiania widoków.
  • ścieżki rowerowe – dla aktywnych cyklistów.
  • park linowy – dla poszukiwaczy wrażeń.
  • łąki i murawy – do piknikowania i wypoczynku.
  • trawniki – idealne do zabawy i relaksu.

Park pełni również ważną funkcję edukacyjną. Zainstalowane tablice informacyjne przybliżają odwiedzającym pojęcie czwartej przyrody – terenów, na których roślinność rozwija się samoistnie – oraz informują o ochronie bioróżnorodności w mieście.

Mieszkańcy zadowoleni. Co jeszcze planuje miasto?

Spacerowicze są zgodni – miejsce od razu przypadło im do gustu. – Jest fajnie, więcej zieleni, choć w niektórych miejscach został jeszcze piach po robotach – mówi Anna Kozioł (34 l.). – Przydałoby się miejsce na ognisko. Dobrze, że park jest dla młodszych i starszych – dodaje zadowolony Bartek Turek (36 l.), trzymając na rękach córeczkę. – Przydałoby się jeszcze miejsce, żeby kupić kawę lub lody – śmieją się Anna i Nabil Monsri (40 l.).

Miasto już zapowiedziało, że w przyszłym roku w parku powstanie pawilon gastronomiczny i ogólnodostępne zaplecze sanitarne. Z kolei w ramach budżetu obywatelskiego planowany jest wodny plac zabaw dla dzieci.

Pierwsze duże wydarzenie w parku odbędzie się w sobotę, 25 października o godz. 12 – piknik dla mieszkańców z atrakcjami na lądzie i wodzie. Szczegóły imprezy wkrótce pojawią się na stronie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Prace budowlane zostały zrealizowane przez firmę Inmel na podstawie dokumentacji opracowanej przez biura projektowe TopoScape i Archigrest. 

Sonda
