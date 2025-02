Nowy parking P+R w Warszawie pomieści pół tysiąca aut. Gdzie powstanie?

Nowy parking P+R w Warszawie. Metro Bródno

W poniedziałek 3 lutego Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej, a także pozyskanie pozwolenia na budowę dla parkingu P+R Metro Bródno.

To rozwiązanie ucieszy wielu mieszkańców, którzy narzekają na problemy z parkowaniem. Dodatkowo miasto spełni prośbę mieszkańców o pozostawienie lokalnego bazarku.

- W pobliżu parkingu pozostanie bazarek, o co zabiegali mieszkańcy. Zarząd Transportu Miejskiego po uzgodnieniu z dzielnicą Targówek pozostawił część nieruchomości przeznaczonej w planie miejscowym na parking do zagospodarowania na handel. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców - mówi rzecznik ZTM Tomasz Kunert. Określenie sposobu i zakresu funkcjonowania handlu w tym miejscu będzie należało do władz dzielnicy oraz kupców.

Totalne zmiany w centrum Warszawy. Powstaje gigantyczny parking

Parking P+R Metro Bródno. Prawie pół tysiąca miejsc parkingowych

Projekt zakłada powstanie dwóch budynków, połączonych podziemnym łącznikiem. Mieszkańcy uzyskają około 475 miejsc postojowych dla samochodów i 116 miejsc do parkowania dla rowerów.

Parking P+R Bródno będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Na dachu planowane jest zasadzenie roślin, a także zamontowanie paneli fotowoltaicznych oraz wydzielenie strefy odpoczynku.