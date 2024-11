Wielki remont parkingu P+R Metro Młociny. "Będzie tańszy w użytkowaniu"

"Zabraliśmy się do pracy od podstaw i najpierw wykonaliśmy analizę, która podpowiedziała nam, jak ulepszyć parking, żeby był nie tylko wygodniejszy i bardziej estetyczny, ale też ekologiczny. A co za tym idzie – tańszy w użytkowaniu" – mówi Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. "Liczymy na to, że dzięki nowym rozwiązaniom można będzie zaoszczędzić nawet 60 proc. energii elektrycznej, zużywanej dotychczas na oświetlenie węzła" – dodaje.

