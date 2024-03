Ksiądz pokazał, co robi z biletami za parking. Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom

Liza chciała bezpiecznie żyć w Warszawie, a spotkała ją śmierć. Kulisy tego, co robił Dorian S., są przerażające

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński z parafii w Piastowie (pow. pruszkowski) dał się porwać wiralowemu trendowi. W ostatnim czasie media społecznościowe zalewają filmiki "Jestem (z Polski, lekarzem, kobietą, itp.), więc to oczywiste, że…". Duchowny również dorzucił swoją cegiełkę. W niespełna minutowym nagraniu "Jestem księdzem, więc to oczywiste, że…" zdradził kilka smaczków, z bycia duchownym. Niektóre mogą zaskoczyć! Nie mogliśmy uwierzyć własnym oczom, gdy ks. Rafał Główczyński zademonstrował, co robi z biletami za parking!

"Jestem księdzem, więc to oczywiste, że..."

Poniżej przedstawiamy trzy przykłady dokończenia tego wiralowego zdania, przez "Księdza z osiedla"

"...jeżeli zapomnę cingulum, zakładam bluzę""...jeżeli zgubię różaniec, odmawiam dziesiątki na paliczkach""… moi uczniowie na studniówce około 2 w nocy pytają mnie o koniec świata"

Nas jednak najbardziej zaskoczyło wyznanie, o biletach parkingowych!. "Jestem księdzem, więc to oczywiste, że gdy zgubię koloratkę, wykorzystuję bilety parkingowe" - zdradził ks. Rafał Główczyński.

Całe nagranie poniżej:

Kim jest "Ksiądz z osiedla"?

"Ksiądz z osiedla", czyli ks. Rafał Główczyński jest katechetą z parafii św. Michała Archanioła w Piastowie (pow. pruszkowski). Duchowny wychował się na warszawskim osiedlu, a w swojej posłudze stawia na dotarcie do młodych ludzi. Jego filmiki publikowane w mediach społecznościowych zyskują coraz większą popularność. Duchowny na nich tańczy, odpowiada na pytania i komentuje bieżące sprawy, którymi żyje społeczeństwo.

"Nazywam się ks. Rafał Główczyński SDS. Należę do zgromadzenia zakonnego księży Salwatorianów. Zaraz po święceniach myślałem, że zostanę wysłany do Madrytu, potem do Meksyku, a skończyło się na tym, że mam życie jak w Madrycie tyle, że najpierw w Elblągu, a teraz w Warszawie. Opiekuje się Ruchem Młodzieży Salwatoriańskiej, który zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczę religii w szkole, organizuję różne akcje charytatywne" - opisuje siebie na kanale na YouTube.

