Nowy rozkład jazdy pociągów 2024/25. Uwaga, zmiany we wszystkich województwach

Obserwujemy rosnącą popularność kolei. Pociągi znów stają się ulubionym sposobem dojazdu Polaków do pracy i szkół i czujemy, że się do tego przyczyniliśmy. POLREGIO, które obsługuje najwięcej stacji i przystanków w Polsce, odnotowało wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 11,6 % i rekordowy wynik niemal 100 mln pasażerów w ciągu roku. Nie oznacza to jednak, że ustaną nasze starania o pasażera - mówił Adam Pawlik, Prezes Zarządu POLREGIO, czytamy na polregio.pl.