Nowy system kasowników w Warszawie. Rewolucja już za dwa lata! Co się zmieni?

Zapowiadany od dawna projekt nabiera kształtów. Zarząd Transportu Miejskiego podpisał wczoraj umowę z wykonawcą. Zgodnie z jej zapisem system zostanie uruchomiony we wrześniu 2027 r., a pełną funkcjonalność uzyska w marcu 2029 r. – Będzie to nowoczesny system płatności za przejazdy, który pozwoli zoptymalizować podróż po stolicy, dobrze ją zaplanować, tak by jak najmniej za nią zapłacić – powiedział wczoraj zastępca prezydenta Warszawy Tomasz Mencina.

System nie zostanie wprowadzony z dnia na dzień. Przed jego uruchomieniem mieszkańcy będą mogli przetestować nowe rozwiązania. Zmieni się sposób opłaty za przejazd. Każdy będzie mieć do wyboru, czy płacić za przejazd kartą bankową, aplikacją w telefonie, kartą miejską lub smartwatchem, zaznaczając wcześniej na ekranie kasownika wybrany bilet. Urzędnicy chcą, żeby docelowo można było płacić w zależności od np. liczby przejechanych przystanków. Wchodząc do tramwaju czy autobusu trzeba będzie zbliżyć nasze urządzenie lub kartę do kasownika. To samo przy wyjściu z pojazdu.

Nowy system podpowie nam też którą trasę najlepiej wybrać i ile będzie nas kosztowała. Na specjalnym koncie będziemy mogli kontrolować wydatki. Z warszawskich pojazdów znikną dotychczasowe kasowniki. Wymienionych zostanie 13 tysięcy w 2500 pojazdach i na wszystkich stacjach metra. Urzędnicy zapewniają, że w związku ze zmianami nie trzeba będzie podnosić cen biletów. MK

