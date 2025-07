O tych pożarach mówił świat! Wspólny mianownik przeraża

Słynne pożary budynków wielorodzinnych w Polsce i na świecie. Mają wspólny mianownik. Jak było w Ząbkach, jeszcze nie wiemy

Pożar w Ząbkach wywołuje ogromne współczucie dla mieszkańców i przerażenie swoją skalą. Jak to możliwe, że błyskawicznie objął tak dużą powierzchnię? Co będzie dalej z blokiem, mieszkaniami? Kiedy przypominamy sobie inne głośne pożary budynków wielorodzinnych takie jak na przykład pożar Grenfell Tower w Londynie w 2017 roku czy pożar w Kamieniu Pomorskim w 2009, widzimy pewien wspólny mianownik. Są nim skandaliczne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa, a bardzo często używanie materiałów łatwopalnych tam, gdzie absolutnie nie powinny się znaleźć. Jak było w tym wypadku? Czy podobnie, a może zupełnie inaczej? Tego jeszcze nie wiemy, a strażacy apelują, by powstrzymać się od ferowania przedwczesnych wyroków. Przypomnijmy inne głośne pożary bloków i innych budynków wielorodzinnych oraz ich przyczyny.

1. Pożar hotelu socjalnego w Kamieniu Pomorskim, 2009 rok

W nocy z 12 na 13 kwietnia 2009 roku w Kamieniu Pomorskim doszło do tragicznego pożaru hotelu socjalnego zamieszkało przez 77 lokatorów. Zginęły 23 osoby, a 21 zostało rannych. Pożar wybuchł około północy w trzykondygnacyjnym budynku. Według ustaleń biegłych, przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej, ale nie udało się ustalić konkretnej przyczyny zwarcia. Szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjały łatwopalne materiały użyte do budowy. Dwóch urzędników zostało skazanych na kary po kilka lat pozbawienia wolności. Zarzuty dotyczyły niedopełnienia obowiązków w zakresie eksploatacji i administracji budynku, co doprowadziło do pożaru.

2. Pożar Grenfell Tower w Londynie, 2017 rok

Jeden z najgłośniejszych, najbardziej tragicznych pożarów w Europie ostatnich lat wybuchł 14 czerwca 2017 roku w 24-piętrowym budynku mieszkalnym Grenfell Tower w Londynie. wybuchł pożar, który pochłonął 72 ofiary. Ogień rozpoczął się od zwarcia w lodówce na czwartym piętrze, ale nie byłby tak tragiczny, gdyby nie zupełnie inna kwestia. Kluczowym czynnikiem była łatwopalna elewacja, która przyspieszyła rozprzestrzenianie się ognia. Śledztwo wykazało wieloletnie zaniedbania ze strony władz lokalnych, producentów materiałów budowlanych oraz firm odpowiedzialnych za remont budynku. Największych zaniedbań dopuścił się producent feralnej izolacji, wprowadzając w błąd w kwestii jej właściwości i trwałości.

3. Zawalenie się budynku Plasco – Teheran, Iran, 2017 rok

19 stycznia 2017 roku w 17-piętrowym budynku Plasco w Teheranie wybuchł pożar, który doprowadził do jego zawalenia. Zginęło co najmniej 20 strażaków, a około 70 osób zostało rannych. Budynek był jednym z najstarszych wieżowców w Iranie, a jego konstrukcja nie spełniała nowoczesnych standardów bezpieczeństwa, wykorzystano w niej także łatwopalne materiały.

4. Pożar The Address Downtown – Dubaj, 2015 rok

31 grudnia 2015 roku, podczas przygotowań do obchodów Nowego Roku, w 63-piętrowym hotelu The Address Downtown w Dubaju wybuchł pożar. Ogień szybko objął elewację budynku, ale dzięki sprawnej ewakuacji nikt nie zginął. Pożar zwrócił uwagę na zagrożenia związane z używaniem łatwopalnych materiałów elewacyjnych w nowoczesnych wieżowcach

