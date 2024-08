Oblali Złote Tarasy pomarańczową farbą. Aktywiści mówią, że to dopiero początek. Wiemy jaka kara im grozi

Oblali Złote Tarasy pomarańczową farbą. Aktywiści mówią, że to dopiero początek. Co im grozi?

To kolejna akcja młodzieżowych działaczy z Ostatniego Pokolenia w centrum Warszawy. W środę (28 sierpnia) w godzinach popołudniowych obryzgali farbą szklaną kopułę i usiedli przy niej. Wokół nich szybko zebrała się grupa gapiów. Kilka minut później patrol policji wylegitymował młodych ludzi. Co im grozi? - Cały czas trwają czynności w sprawie. Mowa o dwóch wykroczeniach: zakłócaniu porządku publicznego oraz zanieczyszczanie miejsca publicznego – przekazał Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Za zakłócanie porządku grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub nawet krótkiego aresztu. Za zanieczyszczanie mogą zapłacić grzywnę w wysokości minimum 500 zł.

Aktywiści tłumaczą, że to kolejne rozpaczliwe wołanie o pomoc. - W kolejnym roku szkolnym ludzie muszą domagać się zmiany, ponieważ rząd inaczej nadal będzie lekceważyć nasze podstawowe bezpieczeństwo. Napędzanie kryzysu klimatycznego sprawia, że świat, w którym dorastać będą dzieci, które we wrześniu idą do szkoły, będzie dużo bardziej niebezpieczny niż ten, w którym żyjemy dzisiaj - mówi Aleksandra, która oblała Złote Tarasy.

❗️Pilne: 2 osoby oblewają Złote TarasyApelują do rodzin: "Co powiemy naszym dzieciom"? pic.twitter.com/nTXOwgbrLm— Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) August 28, 2024

To nie koniec. Protesty będą prowadzone do czasu, gdy rząd nie spełni postulatów, czyli zaprzestania budowy autostrad i wprowadzenie taniego transportu publicznego. Na początku września znów ma dojść do licznych blokad stołecznych ulic. Po rozpoczęciu roku szkolnego oznacza to chaos na drogach.