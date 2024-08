Ostatnie Pokolenie zablokowało Talyor Swift przed drugim koncertem w Warszawie. Na miejscu policja

Paweł Z. wmówił wszystkim, że chce oddać matce nerkę. Uciekł z polskiego więzienia do Norwegii

W piątek, 2 sierpnia, Taylor Swift została zablokowana podczas dojazdu na drugi koncert w Warszawie, informuje Ostatnie Pokolenie. Aktywiści przykleili się do jezdni, powstrzymując przejazd samochodu gwiazdy.

- Dziś około godz. 10 pięć osób, w tym mama dwójki dzieci, przykleiło się do jezdni w ramie 7 na rogu ulicy Siwca i Wybrzeża Szczecińskiego, którą Taylor Swift wjeżdżała na swój drugi koncert w Warszawie. Osoby blokują wjazd czarnego vana z obstawą ochroniarską. Obsypali wjazd pomarańczowym proszkiem i trzymali baner z napisem "Nie stać nas na superbogaczy". Hasło odnosi się do tego, że 1% najbogatszych ludzi na świeci, miliarderów jak Taylor Swift, odpowiada za tyle samo emisji CO2 co najbiedniejsze 2/3 ludzkości - czyli 5 miliardów ludzi. W tym momencie członkowie Ostatniego Pokolenia są przetrzymywani w kordonie policyjnym - przekazała Julia Kenau, rzeczniczka prasowa Ostatniego Pokolenia.

- Mieliśmy zgłoszenie przypadku pojawienia się osób na jezdni. Policjanci zainterweniowali. Osoby zostały w sposób bezpieczny z jezdni usunięte. Trwały czynności legitymowania - przekazała "Super Expressowi" podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji na Pradze-Południe. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ostatnie Pokolenie wyszło na ulicę. Centrum Warszawy sparaliżowane w porannym szczycie. Ludzie się wścieki

Czego chce Ostatnie Pokolenie?

- Tylko rządy mogą powstrzymać rozpustę bogaczy, którzy sprowadzają na nas zabójcze fale upałów, braki wody i miliony uchodźców. Prywatne odrzutowce, jachty, nowe autostrady i brak dostępu 6 milionów Polek i Polaków do transportu publicznego są symbolem tego samego problemu: nadmiarowego, niepohamowanego uprzywilejowania tych, którzy mają pieniądze i wpływy, ponad zwykłego człowieka - dodała rzeczniczka prasowa Ostatniego Pokolenia.

Ostatnie Pokolenie to kampania obywatelska, która chce zmusić rząd, by zaczął poważnie traktować zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w czasach zagrożonych zapaścią klimatyczną. Domagają się zmian dla osób najbardziej wykluczonych społecznie. Dwa główne postulaty to:

Skokowe zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025.

poprzez przekazanie 100% środków z budowy nowych dróg ekspresowych i autostrad na regionalne i lokalne połączenia kolejowe i autobusowe od 2025. Stworzenie biletu miesięcznego za 50 zł na transport regionalny w całym kraju. Chcemy jednolitego systemu honorowania biletów.

🔥 OSTATNIE POKOLENIE WITA TAYLOR SWIFT 🔥Przyjazd zakłócony! pic.twitter.com/duXmjOeeaY— Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) August 2, 2024