KOLOROWY TŁUM

Rewia mody przed koncertem Taylor Swift w Warszawie! Zobacz najlepsze stylizacje. Kolorowy tłum opanował PGE Narodowy

Zuzanna Sekuła 19:26

Koncert Taylor Swift 1 sierpnia przyciągnął do Warszawy tłumy. Na ulicach pojawiły się kolorowe grupy zmierzające pod PGE Narodowy. Fani gwiazdy, jak podczas każdego jej koncertu, prześcigają się w barwnych stylizacjach, często wybierając kreacje podobne do noszonych przez ich idolkę. To prawdziwa rewia mody! Zobacz zdjęcia sprzed koncertu Taylor Swift.