Obowiązkowe badania dla kierowców po 65. roku życia. Polacy zdecydowali

W założeniach nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Testy psychologiczne dla kierowców po 65. roku życia mają sprawdzić, czy kierowca potrafi np. skoncentrować się podczas jazdy. Nie wiadomo, kiedy dokładnie przepisy wejdą w życie w naszym kraju. Internauci popierają wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców po 65. roku życia. Tak przynajmniej wynika z komentarzy, które znalazły się pod postem na fanpage'u Super Express Warszawa. "Powinny być obowiązkowe okresowe badania lekarskie. Co więcej określony wiek do którego jest wydawane prawo jazdy", "I bardzo dobrze jestem za", "zdecydowanie" - komentują internauci. Nie brakuje jednak opinii zgoła odmiennych. Niektórzy sugerują, że to młodzi kierowcy stwarzają większe zagrożenie na drogach niż seniorzy. Głośno było o tragicznym wypadku, do którego doszło w zeszłym roku na DK 57 w powiecie przasnyskim. 71-letni kierowca osobówki chciał zjechać na leśny parking, co prawdopodobnie doprowadziło do zderzenia z prawidłowo jadący motocyklistą. W tym wypadku zginął 38-letni motocyklista oraz 70-letnia pasażerka osobówki.

- Wy też będziecie starzy i wtedy zobaczymy - napisał jeden z internautów. Odpowiedział mu pan Artur: "Mój tata w pewnym momencie powiedział, że przyszedł wiek i widzi, że on się już nie nadaje na kierowcę, mimo że wiele lat jeździł zawodowo. Wielu, mimo że widzi, że zdrowie się pogorszyło, opóźnił np. czas reakcji, pogorszył wzrok, nadal jeździ."

