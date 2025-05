Ochota: Skandal na tle narodowościowym! 22-latka usłyszała zarzuty

Policjanci z Ochoty otrzymali zgłoszenie o znieważeniu na tle narodowościowym, naruszeniu nietykalności cielesnej i szalbierstwie, do którego doszło w rejonie ul. Siemieńskiego. Dzięki szybkiej i skutecznej pracy operacyjnej, kryminalni ustalili i zatrzymali 22-letnią kobietę podejrzaną o te czyny. – Policjanci dzięki własnym ustaleniom dotarli do kobiety i zatrzymali ją. Po przeprowadzonych czynnościach dochodzeniowcy przestawili kobiecie zarzuty – informuje asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III.

Młodej kobiecie grożą surowe konsekwencje. – Zgodnie z art. 257 kk za przestępstwo na tle narodowościowym grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, a naruszenie nietykalności (art. 217 kk) to kara pozbawienia wolności do roku - przypomina asp. Małgorzata Gębczyńska.

i Autor: policja Ochota: 22-latka w rękach policji. Usłyszała kilka zarzutów, grozi jej więzienie!