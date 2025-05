Atak siekierą na Uniwersytecie Warszawskim. Tak zareagowały światowe media. "Sceny rodem z horroru"

Rektor UW zabrał głos po masakrze na kampusie. Zwrócił się do bliskich zamordowanej kobiety

Brytyjska gazeta „The Sun” określiła sytuację jako „sceny rodem z horroru”. W relacji podkreślano, że do ataku doszło w miejscu, które powinno kojarzyć się ze spokojem i nauką. Według dziennika, napastnik działał bez zapowiedzi, a świadkowie mówili o przerażeniu i chaosie, który ogarnął uczelnię.

Podobną opinię wyraziła amerykańska stacja Fox News, która w wieczornym wydaniu wiadomości zauważyła, że wydarzenia z Warszawy przypominają najtragiczniejsze przypadki przemocy na kampusach w Stanach Zjednoczonych.

"To, co wydarzyło się w Warszawie, wstrząsnęło społecznością akademicką na całym świecie. W kraju uznawanym za stabilny i bezpieczny, doszło do aktu przemocy porównywalnego z najgłośniejszymi incydentami w kampusach USA” - podał Fox News

Podano również, że pojawiły się doniesienia o szczególnie makabrycznych szczegółach, jednak nie zostały one potwierdzone przez oficjalne źródła.

Indie, Turcja, Niemcy – zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim komentowana na wszystkich kontynentach

Indyjski serwis „India Today” zatytułował swój materiał: „Atak na europejskim uniwersytecie – student siekierą rani i zabija”. Autorzy podkreślili, że tego typu incydenty dowodzą, iż zagrożenia w instytucjach edukacyjnych nie są ograniczone do konkretnego regionu. Tragedia w Polsce podważyła dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności akademickiej.

Z kolei turecki portal „Evrim Ağacı” skoncentrował się na emocjonalnej reakcji środowiska naukowego w Polsce. Cytowano wypowiedzi polityków oraz przedstawicieli uczelni, którzy apelowali o głębszą refleksję nad kwestiami bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych.

Niemiecki „Der Spiegel” określił zabójstwo mianem „alarmującego sygnału dla Europy”, wskazując na konieczność większej uwagi wobec potencjalnych problemów psychicznych wśród młodzieży. Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim opisały też media w Ukrainie, Białorusi i Rosji.

Oficjalne oświadczenia i globalna solidarność

Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosił żałobę akademicką oraz zawieszenie zajęć, składając kondolencje rodzinie zmarłego. W oświadczeniu podkreślił, że uczelnia przeżywa ogromny wstrząs, a poczucie bezpieczeństwa zostało poważnie naruszone.

Władze uniwersytetów na całym świecie – m.in. w Paryżu i Delhi – przesłały wyrazy współczucia i wsparcia. Przedstawiciel Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów wezwał do opracowania wspólnej strategii przeciwdziałania przemocy w środowisku akademickim.