Morderca z Uniwersytetu Warszawskiego. Prokurator: "Chciał być drapieżnikiem". To powiedział Mieszko R.

Morderstwo na UW. Szokujące wyznanie Mieszka R.: "Na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary"

Mieszko R., doprowadzony w piątek (9 maja) na salę sądową w kasku ochronnym, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jak relacjonował prokurator Kamil Kowalczyk, R. opisał szczegółowo przebieg zabójstwa i motywy, które nim kierowały. Najbardziej wstrząsające okazało się jednak jego tłumaczenie:

„Na świecie istnieją drapieżnicy i ofiary, i on chce się stać drapieżnikiem. I dopiero to, jak kogoś zabije, to w ten sposób będzie mógł stać się również drapieżnikiem” – wyjawił prokurator Kowalczyk.

Czy zabójstwo było planowane? Prokuratura ujawnia nowe fakty

Mimo przyznania się do winy, Mieszko R. odmówił odpowiedzi na pytanie, czy planował zabójstwo. Prokurator Kowalczyk poinformował, że z wyjaśnień R. wynika, iż „nie była to planowana zbrodnia, że na taki pomysł wpadł tuż przed zabójstwem”. To rodzi kolejne pytania o stan psychiczny 22-latka i ewentualne zaburzenia, które mogły nim kierować.

Śledztwo ujawniło również, że ofiara Mieszka R. była przypadkowa. „Czy pracownica UW była przypadkową ofiarą? - Tak, na to wychodzi” – przyznał prokurator. To jeszcze bardziej podkreśla bezsensowność i okrucieństwo tej zbrodni.

Zarzuty i obserwacja psychiatryczna

Mieszko R. usłyszał trzy poważne zarzuty:

Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem (art. 148 paragraf 2, punkt 1 Kodeksu karnego) – zagrożone karą pozbawienia wolności nie krótszą niż 15 lat albo karą dożywotniego więzienia.

Znieważenie zwłok ludzkich – zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Usiłowanie zabójstwa kwalifikowanego – gdzie skutki sprowadzały się do powstania obrażeń ciała wypełniających znamiona obrażeń średnich.

Prokuratura planuje zlecenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej podejrzanego, aby ustalić, czy w chwili popełnienia czynu był poczytalny. To kluczowe dla dalszego postępowania i ewentualnego wymiaru kary.

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim