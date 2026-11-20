W Warszawie powstanie luksusowy apartamentowiec z 66 apartamentami i czterema penthouse’ami, zaprojektowany we współpracy z włoską marką Visionnaire.

W budynku znajdą się m.in. lobby z dziełem Pabla Picassa, prywatny basen, sauna, siłownia i strefa SPA.

Inwestycja przy ul. Wroniej na warszawskiej Woli będzie wyróżniać się zieloną elewacją, a największe apartamenty osiągną nawet 270 mkw.

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Włoski design i dzieło Picassa. Tak będą wyglądać wnętrza

Za projekt odpowiada Archicom Collection, a partnerem inwestycji została włoska marka Visionnaire, specjalizująca się w luksusowym wzornictwie. Jej estetyka ma być widoczna zarówno w prywatnych apartamentach, jak i częściach wspólnych.

Wizualizacje przyciągają uwagę ciemnym drewnem, marmurem, mosiężnymi detalami i efektownym oświetleniem. Szczególnym miejscem będzie lobby, które ma przypominać prywatną galerię sztuki. Jego ozdobą zostanie dzieło Pabla Picassa.

Inwestycja powstaje w formule branded residence, czyli nieruchomości współtworzonej z rozpoznawalną marką spoza branży deweloperskiej. Według inwestora będzie to pierwszy taki projekt w Polsce.

Autor: Archicom Collection/ Materiały prasowe

Prywatny basen i SPA. Luksusowe udogodnienia dla mieszkańców

W budynku zaplanowano rozbudowaną strefę wellness. Mieszkańcy będą mogli korzystać z basenu, sauny, siłowni oraz przestrzeni przeznaczonej do zabiegów i masażu. Wnętrza mają być utrzymane w ciepłej kolorystyce, z wykorzystaniem kamienia, drewna i nastrojowego oświetlenia.

Za architekturę odpowiada pracownia JEMS Architekci. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów budynku będzie zielona elewacja w formie wielopłaszczyznowego trejażu, która ma połączyć bryłę z otaczającą ją roślinnością. W projekcie przewidziano również sześć świetlików dachowych.

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Penthouse’y nawet do 270 metrów kwadratowych

Apartamenty Wronia powstaną na siedmiu kondygnacjach nadziemnych. Największe lokale, zlokalizowane na najwyższych piętrach, będą miały od około 150 do 270 mkw. Zaplanowano w nich wewnętrzne zielone patia i prywatne tarasy na dachach. Do dyspozycji mieszkańców będzie także dwupoziomowy garaż podziemny.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach kompleksu Towarowa22 na warszawskiej Woli. W jej sąsiedztwie powstają nowe przestrzenie mieszkalne, biurowe i publiczne, a ważnym elementem okolicy będą Ogrody Towarowa z zielenią wokół zabytkowego Domu Słowa Polskiego.

Rozpoczęcie budowy zaplanowano na listopad 2026 roku. Premierze projektu towarzyszy wystawa poświęcona filozofii włoskiej marki Visionnaire, którą można bezpłatnie oglądać w Archicom Collection Gallery przy ul. Grzybowskiej.

Autor: Archicom Collection/ Materiały prasowe