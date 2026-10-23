Od poniedziałku duże utrudnienia w dwóch dzielnicach Warszawy, drogowcy wchodzą na ważne odcinki

Prace na Woli i Ochocie od 26 października

Drogowcy pojawią się na placu budowy w poniedziałek, 26 października o godzinie 7:00. Prace obejmą dwa istotne odcinki stołecznych chodników, a ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz wygody pieszych.

Zaplanowane remonty zostaną przeprowadzone w dwóch kluczowych lokalizacjach:

Ulica Okopowa na Woli: odnowiony zostanie chodnik po wschodniej stronie torowiska tramwajowego w stronę Ronda Kercelak, na odcinku między ulicą Leszno a przystankiem „Dzielna 02”. Naprawy podzielono na trzy etapy: od ul. Leszno do Żytniej, od Żytniej do Kaczej oraz od Kaczej do przystanku. Utrudnienia w tym miejscu potrwają od czterech do pięciu tygodni.

odnowiony zostanie chodnik po wschodniej stronie torowiska tramwajowego w stronę Ronda Kercelak, na odcinku między ulicą Leszno a przystankiem „Dzielna 02”. Naprawy podzielono na trzy etapy: od ul. Leszno do Żytniej, od Żytniej do Kaczej oraz od Kaczej do przystanku. Utrudnienia w tym miejscu potrwają od czterech do pięciu tygodni. Ulica Dickensa na Ochocie: prace obejmą odcinek pomiędzy ulicą Grójecką a Skarżyńskiego, w rejonie budynku przy ul. Dickensa 16. Roboty w tej lokalizacji potrwają od dwóch do trzech tygodni.

W czasie trwania napraw wyłączone z ruchu fragmenty piesi pokonają sąsiednimi chodnikami. ZDM zapewnia, że dostęp do przejść dla pieszych zostanie zachowany przez cały czas trwania prac. Wszystkie roboty w tych miejscach mają zakończyć się jeszcze przed końcem roku.

Udogodnienia także dla rowerzystów

Równolegle prowadzone są prace z myślą o cyklistach. Na Wybrzeżu Gdyńskim trwa wymiana nawierzchni na drodze dla rowerów po wschodniej stronie, na odcinku od stacji paliw do ulicy Gwiaździstej.

Nową nawierzchnię zyska również ciąg pieszo rowerowy po północnej stronie Doliny Służewieckiej, na fragmencie od ulicy Nowoursynowskiej do przecinki z Potokiem Służewieckim w rejonie Alei Wilanowskiej. Ta inwestycja realizowana jest z inicjatywy samych warszawiaków w ramach budżetu obywatelskiego. Kolejne zapowiadane przez drogowców remonty są obecnie na etapie zatwierdzania czasowej organizacji ruchu, a start prac przewidziano na początek listopada.

Kolejne kilometry bezpiecznych dróg i chodników

Obecne roboty to kontynuacja szerokich działań warszawskiego ZDM na rzecz infrastruktury pieszej i rowerowej. Tylko w zeszłym roku w stolicy wyremontowano lub wybudowano ponad 41 tysięcy metrów kwadratowych chodników. W ostatnim czasie nowe nawierzchnie zyskali piesi m.in. przy ulicach Sobieskiego, Gandhi, Mołdawskiej czy Spalinowej. Z kolei rowerzyści mogą wygodniej podróżować trasami wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, ulic Rzymowskiego i Fieldorfa oraz nowym odcinkiem przy ulicy Marszałkowskiej.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe