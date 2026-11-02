Od środowego ranka duże utrudnienia na ulicy Grenadierów. Zmiany dotkną nie tylko kierowców

Remont chodników od ulicy Spalinowej do Alei Waszyngtona

Na odcinku od ulicy Spalinowej do Alei Waszyngtona prace zrealizuje deweloper, koncentrując się na remoncie chodników po stronie ulic Spalinowej i Cyraneczki. Ciągi piesze będą zamykane sukcesywnie fragmentami, a ruch zostanie skierowany na drugą stronę jezdni.

Mimo prowadzonych robót dojście do Szpitala Grochowskiego zostanie w pełni zachowane przez cały czas trwania prac. Zmiany w rejonie inwestycji obejmą również pasażerów komunikacji miejskiej oraz rowerzystów. Najważniejsze informacje dla tego odcinka to:

Piesi przejdą drugą stroną ulicy z uwagi na sukcesywne wyłączanie kolejnych odcinków chodnika.

z uwagi na sukcesywne wyłączanie kolejnych odcinków chodnika. Przejścia dla pieszych zostaną tymczasowo zwężone .

. Miejscami nastąpi zwężenie jezdni oraz pasa dla rowerów .

. Autobusy zatrzymają się na przystankach zastępczych przesuniętych o kilka metrów.

Wymiana krawężników i utrudnienia między Al. Stanów Zjednoczonych a Ostrobramską

W tym samym czasie Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie prace na odcinku od Alei Stanów Zjednoczonych do ulicy Ostrobramskiej. Drogowcy skupią się tam na wymianie krawężników po obu stronach ulicy oraz naprawie wysp dzielących jezdnię. Te działania będą wymagały wprowadzania ograniczeń w ruchu lokalnym.

W wyniku prowadzenia robót ulica Betonowa straci połączenie z ulicą Grenadierów, a w celu umożliwienia dojazdu do posesji wprowadzony zostanie na niej ruch dwukierunkowy. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie zakaz parkowania, a pasy ruchu mogą zostać zwężone do trzech metrów. W sąsiedztwie ulicy Ostrobramskiej piesi na czas robót skorzystają z drogi dla rowerów.

Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniach i nocne zamknięcia pasów

Prace wpłyną na płynność przejazdu przez kluczowe skrzyżowania. Przy krzyżówce z Aleją Stanów Zjednoczonych, jadąc od strony ulicy Spalinowej, kierowcy dostaną do dyspozycji dwa pasy: jeden do skrętu w prawo oraz jeden do jazdy na wprost i w lewo. Tuż za skrzyżowaniem wyłączony z ruchu zostanie prawoskręt w ulicę Fundamentową.

Zmiany zaplanowano również na skrzyżowaniu z ulicą Ostrobramską. Podczas robót na wysokości ulicy Białowieskiej zamknięty zostanie prawy pas jezdni w stronę Ostrobramskiej. Dodatkowo w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 oraz podczas weekendów wyłączany będzie prawy lub lewy pas ruchu bezpośrednio przed samym skrzyżowaniem.

Obecne przygotowania oraz wymiana krawężników stanowią pierwszy etap prac. Układanie nowej nawierzchni asfaltowej na ulicy Grenadierów zaplanowano na przełom listopada i grudnia.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe