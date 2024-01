Warschauer Straße, czyli namiastka Warszawy w Berlinie?

Warschauer Straße to jedna z głównych arterii w dzielnicy Friedrichshain, części Berlina, która jest prawdziwym zagłębiem "polskich" ulic. Znajdziemy tu m.in. ulicę Zielonogórską, Krośnieńską i Gdańską, która jest przedłużeniem ulicy Warszawskiej. Do 1990 roku była to wschodnia część Berlina, a Warschauer Straße była jedną z głównych dróg prowadzących do przejścia granicznego Oberbaumbrücke na moście na rzece Szprewie, przez które można było wjechać do Berlina Zachodniego.

Ulica Warszawska w Berlinie ma około półtora kilometra długości i w większości jest szeroką, dwujezdniową aleją z linią tramwajową, podobną do tych, które możemy spotkać w Warszawie. W zabudowie Warschauer Straße przeważają przedwojenne kamienice, ale znajdziemy tutaj również współczesną zabudowę w postaci bloków mieszkalnych, monumentalne budynki, które przywołują na myśl warszawski socrealizm czy nowoczesne wieżowce. Architektura jest tutaj bardzo zróżnicowana. Na parterach znajdują się liczne sklepy, kawiarnie i lokale usługowe, charakterystyczne dla centrów dużych miast. Można odnieść wrażenie, że na Warschauer Straße jest nieco więcej zieleni niż na wielu podobnych arteriach w centrum Warszawy.

i Autor: gk Warschauer Straße w Berlinie

Warschauer Straße ma nawet swoją własną stację kolejową, na której zatrzymują się pociągi kilku linii miejskiej kolejki S-Bahn oraz stację metra U-Bahn. W ciągu ulicy znajduje się także "most warszawski", czyli Warschauer Brücke, jednak nie przepływa pod nim Wisła, ani żadna inna rzeka. Jest to po prostu wiadukt nad torami kolejowymi.

Jedno jest pewne. Na ulicy Warszawskiej nie znajdziemy warszawskiej Syrenki czy Pałacu Kultury i Nauki, jednak gdy się dobrze rozejrzymy, z pewnością uda nam się dostrzec jedną z najbardziej charakterystycznych i jednocześnie najwyższą budowlę Berlina, czyli wieżę telewizyjną Berliner Fernsehturm, która znajduje się około 3 kilometrów od Warschauer Straße.

i Autor: gk Warschauer Straße w Berlinie

Ile Warszawy jest na Warschauer Straße?

Ile jest Warszawy w ulicy Warszawskiej w Berlinie? Trudno to ocenić na pierwszy rzut oka, gdyż znajdziemy tutaj zarówno liczne podobieństwa jak i różnice. Mimo, iż jest to bardzo uczęszczana ulica, bezpośrednio przy niej nie znajdziemy żadnych znaczących atrakcji turystycznych, za wyjątkiem znajdujących się w niedużej odległości znanych obiektów jak hala widowiskowo-sportowa Mercedes-Benz Arena, w której odbywają się duże wydarzenia sportowe i koncerty gwiazd światowego formatu czy pozostałości Muru Berlińskiego i "kultowa" East Side Gallery nad Szprewą.

Z pewnością jest to miejsce, które może przyciągnąć amatorów "alternatywnej turystyki", stroniących od "mainstreamowych" atrakcji i wybierających miejsca, które mogą zaskoczyć czymś niebanalnym i nieoczekiwanym. Z pewnością, podczas krótszego lub dłuższego wypadu do Berlina, powinni ją odwiedzić mieszkańcy Warszawy, by spróbować znaleźć jakiś "wspólny mianownik", który łączy obie europejskie stolice.

i Autor: gk Warschauer Straße w Berlinie

Jak dojechać na Warschauer Straße?

Na Warschauer Straße najprościej dojechać miejską kolejką S-Bahn (linie: S3, S5, S7, S9) lub metrem U-Bahn (linie U1 i U3) i wysiąść na stacji Warschauer Straße. Można tutaj również dojechać linią metra U5 (stacja Frankfurter Tor) lub tramwajem.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej