"Ogłoszenia duszpasterskie" w pociągu. Pasażerowie nie wierzyli w to, co słyszą

Pasażerowie pociągu relacji Zielona Góra-Warszawa nie mogli narzekać na nudę. Atrakcją podczas podróży okazał się… komunikat wygłaszany przez konduktora. Co prawda, w tym co mówił, nie było nic nadzwyczajnego. Ot, doskonale znana wszystkim podróżnym formułka o zbliżaniu się do kolejnej stacji i prośba o zabranie bagażu przy wysiadaniu.

To, co zdziwiło pasażerów, to sposób, w jaki konduktor wygłosił komunikat. Mówił bardzo wolno, wyraźnie i... dość specyficznie akcentując. Prosty przekaz brzmiał jak ogłoszenia duszpasterskie odczytywane przez księdza w kościele!

Nagranie z pociągu hitem sieci

Jedna z pasażerek nagrała zaskakującą wypowiedź i opublikowała w sieci. Krótki filmik na TikToku stał się hitem! W zaledwie dwa dni od publikacji nagranie widziało już aż 1 mln osób! Wśród komentarzy nie brakuje pochwał dla kreatywności konduktor oraz skojarzeń z kościołem.

"Ogłoszenia duszpasterskie"

"Przynajmniej wyraźnie"

"Mi się bardzo podoba, melodyjnie i wyraźnie"

"Kocham takich konduktorów😂😂 jak ksiądz na kazaniu 😂przynajmniej wesoło raz trafiłam na takiego co czytał intercity tak jak się pisze a innego razu intercitej"