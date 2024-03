Młody ksiądz porwał do tańca seniorki. Osłupieliśmy, gdy usłyszeliśmy piosenkę, do której tańczyli na Balu Seniora!

- Na nowo wybudowanym odcinku torów tramwajowych wykonawca prowadzi obecnie intensywne prace wykończeniowe i porządkowe. Szlifowane są tory i trwa montaż infrastruktury przystankowej – przekazał Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich. To ostatnie poprawki przed otwarciem nowej trasy wzdłuż ul. Kasprzaka. We wtorek, 5 marca około godz. 7.00, przedstawiciele warszawskiego ratusza mają dokonać uroczystego otwarcia torowiska i chwilę później przejechać tam pierwszym liniowym tramwajem.

Zmiany w komunikacji miejskiej na Woli

Od wtorku, 5 marca tramwaje linii 10, 11, 26 i 27 będą jeździły po nowych torach na ul. Kasprzaka. Planowana częstotliwość to 8 minut w godzinach szczytu i 12 poza nim. „Jedenastka” będzie linią szczytową – tramwaje będą kursowały tylko w dni powszednie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Tramwaje linii 13 będą dojeżdżały do przystanków PKP Wola (Wolska), na ul. Wolskiej za skrzyżowaniem z al. Prymasa Tysiąclecia. Na swojej trasie między Cmentarze Wolskim a stacją metra Płocka pozostaną autobusy linii zastępczej Z26, tramwaje linii 73 i 76 przestaną kursować.

Tory na Kasprzaka: nowe przystanki i zieleń

Budowa nowej trasy tramwajowej objęła odcinek o długości niemal 3,5 km. Między Wolską a Skierniewicką zostały wybudowane nowe tory – około 2,3 km. Już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka, o długości ok. 1,2, zostały przełożone do wykopu. Pasażerowie skorzystają tu z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy ul. Ordona. Wszystkie będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy to także przystanku w wykopie – Reduta Wolska. W tym miejscu tory tramwajowe zajęły miejsce jezdni.

Oprócz około setki nowych drzew i tysięcy krzewów na torach został zasadzony rozchodnik. Łączna długość zielonego torowiska wyniesie tu 2,5 km. Betonowe ściany przy przystanku w wykopie będą obsadzone pnącymi roślinami.

Nową trasą będzie można dojechać do stacji metra M2: Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ oraz na stację kolejową Warszawa Wola, gdzie będzie można się przesiąść do pociągów Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

Otwarcie trasy na Wolskiej 25 marca

Tramwajarze mają do otwarcia jeszcze drugi modernizowany odcinek trasy na Woli, na ul. Wolskiej. To planują na 25 marca. Wtedy zostaną wprowadzone kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Inwestycję realizuje firma Strabag za kwotę 205,4 mln zł.