Ogromny sukces 12-latka z Hołubli. Marcel zachwycił na ogólnopolskich zawodach wędkarskich

Znakomity wynik młodego wędkarza

Od 12 do 14 czerwca 2026 roku w Rydzynie rywalizowało 63 adeptów wędkarstwa z 23 zespołów, którzy musieli przebrnąć przez wymagające kwalifikacje. W tym gronie znalazł się Marcel Witkowski, reprezentujący Gminę Paprotnia. Startując w grupie wiekowej U12, zademonstrował niezwykle stabilną i obiecującą formę. Konsekwentne punktowanie w obydwu częściach zmagań dało mu znakomite 5. miejsce w zestawieniu końcowym.

Dla lokalnych mieszkańców, placówki oświatowej oraz całego środowiska wędkarskiego w regionie jest to niebywały powód do satysfakcji.

Reprezentacja Okręgu PZW Siedlce na podium z tytułem II Wicemistrzów

Dobra postawa Marcela to nie tylko jego osobiste osiągnięcie. Reprezentując barwy Okręgu PZW Siedlce, piątoklasista znacząco przyczynił się do wywalczenia przez swój zespół 3. pozycji w rankingu drużynowym. Dzięki temu młodzi wędkarze zyskali zaszczytne miano II Wicemistrzów kraju.

Do tego tryumfu walnie przyczynili się także inni członkowie drużyny:

Stanisław Koszałko — kategoria U14, zrzeszony w Kole nr 8 Łosice

Konrad Drozd — kategoria U16, reprezentujący Koło nr 28 Łochów

Trio młodych miłośników wędkarstwa pokazało dobitnie, że wędkarstwo to nie jedynie forma relaksu, ale prawdziwa dyscyplina sportowa, w której liczy się precyzja, skupienie i mocna głowa.

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Rola sztabu szkoleniowego w drodze po medale

Ogromne brawa należą się również Maciejowi Tomaszewskiemu, pełniącemu funkcję dyrektora ZSP w Hołubli. Podczas krajowego czempionatu sprawował on obowiązki kierownika reprezentacji i drugiego szkoleniowca. To właśnie dzięki jego pomocy, zaangażowaniu i rzetelnemu podejściu, juniorzy potrafili poradzić sobie ze stresem i świetnie odnaleźć się w warunkach mistrzowskich zmagań.

Słowa uznania dla utalentowanych wędkarzy

Znakomite wyniki Marcela oraz jego kolegów z kadry wyraźnie pokazują, że szczere zamiłowanie połączone z regularnym treningiem i fachową opieką dają spektakularne rezultaty. Zarówno Gmina Paprotnia, jak i szkoła w Hołubli oraz siedlecki okręg PZW mogą pękać z dumy – kształtują bowiem nowe pokolenie sportowców, godnie reprezentujących swoje małe ojczyzny na arenie krajowej.