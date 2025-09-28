Zginęli w ogniu. Dramatyczny pożar domu w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki. Koszmarny pożar w bloku

W sobotę, po godzinie drugiej w nocy, do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w bloku.

Po przybyciu na miejsce strażacy, aby wejść do mieszkania, musieli użyć siły. Okazało się, że w lokalu przebywało dwóch mężczyzn. Na ratunek okazało się za późno. - W wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć - poinformowała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Jak nieoficjalnie ustalił TVN24, to ojciec i syn.

Przyczyny pożaru

Na miejscu zdarzenia pojawili się policyjni technicy oraz prokurator. Ogień udało się sprawnie ugasić. - Mimo, iż sam pożar został ugaszony dość szybko, strażacy zabezpieczali jeszcze przez kilka godzin czynności prowadzone przez prokuraturę oraz policję - podała Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Trwa wyjaśnianie przyczyn tragicznego pożaru.