Ola Murawska walczy o życie

Ola Murawska urodziła się 9 czerwca 2010 roku z wrodzoną wadą serca - przełożenie wielkich pni tętniczych, ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej, zwężenia w drodze wypływu lewej komory, zastawkowego zwężenia pnia płucnego. Pierwszy zabieg przeszła zaraz po urodzeniu. Niestety, nie był on skuteczny. Dwa miesiące później dziewczynka przeszła operację wycięcia przegrody międzyprzedsionkowej i wytworzenia prawostronnego zespolenia B-T w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W późniejszych latach była operowana jeszcze dwa razy. A to nie koniec.

W roku 2014/2015 Ola była leczona na zatorowość płucną. Trzy lata temu do wady serca zdiagnozowano dodatkowo nadciśnienie płucne. Okazało się, że dziewczynka wymaga dwustronnej operacji serca, która nie może już dłużej czekać.

Po konsylium kardiologiczno-kardiochirurgicznym 13-letnia dziś Ola została zakwalifikowana do reoperacji. Wstępny termin został określony na wrzesień.

Pomóżmy Oli

Wada jej serca uniemożliwia Oli normalne funkcjonowanie w gronie rówieśników i nie pozwala normalnie żyć. Aby uniknąć ryzyka infekcji w okresie przedoperacyjnym oraz pooperacyjnym dziewczynka musi uczyć się zdalnie.

- Bardzo prosimy o pomoc i wsparcie dla Oli. Ona jest naszym skarbem, którego nie może nam zabraknąć! Ola chce znowu poczuć się lepiej. Chce znowu poczuć, że można żyć normalnie nie tylko odczuwając ból i strach podczas ciągłych pobytów w szpitalu. My jako rodzice robimy co możemy, żeby jej to ułatwić i żeby miała szansę na operacje póki nie będzie za późno - apelują rodzice Oli. - Nasza córka jest prawie nastolatką, która ma swoje plany i marzenia. Często powtarza, że jeżeli będzie dane jej żyć to marzy o tym żeby układać kwiaty, lub zostanie grafikiem komputerowym - tak pięknie rysuje. Chce i pragnie żyć i rozwijać swoje pasje - dodają cytowani na stronie Fundacji Rozwoju Kardiologii i Kardiochirurgii Wad Wrodzonych Serca Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi "Mamy Serce".

Do apelu przyłączają się również warszawscy policjanci. - Zwracamy się z apelem o pomoc dla córki naszego policjanta. Jego 13-letnia córeczka Ola walczy o życie. Urodziła się z wrodzoną, złożoną wadą serca. Niedługo zaczyna kolejną walkę. To już piąta operacja serca Oli. Gdyby ktoś chciał przekazać % podatku bądź wpłacić cegiełkę będziemy bardzo wdzięczni - prosi nadkom. Marta Sulowska.

Jak pomóc Oli?

Oli można pomóc przekazując 1,5%.

Wpłaty darowizn można dokonywać na konto imienne OLI w Fundacji Mamy Serce:

Nr konta PLN: Alior Bank 13 2490 0005 0000 4530 1511 8753

Nr konta walutowego: EUR: 91 2490 0005 0000 4600 4781 5229

SWIFT: ALBPPLPW

Tytuł wpłaty: ZC40 ALEKSANDRA MURAWSKA

i Autor: KRP IV - Bemowo, Wola Ola walczy o życie. 13-latka urodziła się z poważną wadą serca