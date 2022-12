Układ niżowy Franciszka nadciąga do Warszawy! Odliczamy godziny do wielkiej odwilży

Zamknięcie jednego toru na podmiejskiej linii średnicowej będzie olbrzymim problemem dla podróżnych. Większość pociągów zakończy swój bieg na stacji Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Ogromne utrudnienia potrwają aż trzy tygodnie i zakończą się 8 stycznia. Zmiany w rozkładach zaplanowali wszyscy przewoźnicy.

"W tych dniach wszystkie pociągi w obu kierunkach będą kursowały wyłącznie po jednym torze – tym po którym normalnie prowadzony jest ruch w kierunku wschodnim" - poinformowała Szybka Kolei Miejska.

Pociągi linii S1 będą kursowały wyłącznie na odcinku Otwock – Warszawa Stadion. Uruchomiona zostanie linia S10 kursująca w relacji Pruszków – Warszawa Główna. W tych dniach, na linii S1 do i z Otwocka pojedzie 39 par pociągów, natomiast na linii S10 z Warszawy w kierunku Pruszkowa pojedzie 19 pociągów, a z Pruszkowa w kierunku Warszawy – 18 pociągów.

Połowa pociągów linii S2 kursować będzie w pełnej relacji. Pozostała część zostanie skierowana na kursy skrócone na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Uruchomiona zostanie linia S20 kursująca w relacji Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna. Na całej trasie przejazdu pociągów linii S2 z Sulejówka Miłosny do Lotniska Chopina pojedzie 17 par pociągów z częstotliwością co około 60 minut. Pozostałe połączenia linii S2 będą realizowane na skróconej trasie Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia. Na odcinku Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna połączenia SKM będą realizowane przez cały dzień z częstotliwością co około 30 minut.

"Przez linię średnicową będą kursowały 4 pociągi w każdym kierunku w ciągu godziny (1 pociąg SKM i 3 pociągi KM). Będą one kursować co 3-4 min przez 10 min, po których nastąpi ok. 50 min przerwy" - poinformowały Koleje Mazowieckie.

Dla przykładu: w poniedziałek, 19 grudnia, pociąg ze stacji Warszawa Śródmieście do stacji Warszawa Stadion Narodowy odjedzie o godz. 15:16, 15:19, 15:23 i 15:26, a następny dopiero o 16:16.

Z kierunku wschodniego większość pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Dotyczy to linii R7 Dęblin–Warszawa, gdzie pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Stadion lub Warszawa Wschodnia oraz linii R2 Łuków–Warszawa - pociągi zakończą bieg na stacji Warszawa Centralna lub Warszawa Wschodnia. Część pociągów przejedzie przez linię średnicową.

"Od stacji Warszawa Wschodnia pasażerowie będą mogli kontynuować przejazdy pociągami dalekobieżnymi, a także środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi liniami autobusowymi i tramwajowymi na określonych odcinkach" - przekazały KM.

Z kierunku zachodniego, większość połączeń zostanie skrócona do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska. Część pociągów linii R1 Skierniewice – Warszawa przejedzie przez podmiejską lub dalekobieżną linię średnicową, pozostałe będą kursować w relacji skróconej do stacji Warszawa Główna, Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdańska lub Warszawa Włochy (połączenia późnowieczorne). Na linii R3 Łowicz – Warszawa część pociągów przejedzie przez linię średnicową podmiejską lub dalekobieżną, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do Warszawy Głównej, Warszawy Gdańskiej lub Warszawy Włochy (połączenia późnowieczorne). Z kolei część pociągów linii R8 Skarżysko Kamienna – Warszawa przejedzie przez linię średnicową, pozostałe będą kursowały w relacji skróconej do stacji Piaseczno, Warszawa Rakowiec, Warszawa Aleje Jerozolimskie lub Warszawa Zachodnia.

Wzajemne honorowanie biletów

Aby ułatwić pasażerom podróżowanie w tych trudnych tygodniach, przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. "W związku z przebudową Dworca Warszawa Zachodnia i znacznymi utrudnieniami w korzystaniu ze środków publicznego transportu zbiorowego w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego, w celu zminimalizowania uciążliwości pasażerom Kolei Mazowieckich, od 19 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. na odcinku Grodzisk Maz. Radońska – W-wa Śródmieście WKD w pociągach WKD honorowane będą wszystkie bilety (wydane do/z odpowiednich stacji) ważne na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich" - poinformowała Warszawska Kolei Dojazdowa.

W pociągach KM w obu kierunkach honorowane będą wszystkie rodzaje biletów ZTM (z uwzględnieniem stref biletowych) oraz uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów (z zachowaniem zasad obowiązujących w pociągach przyspieszonych. Dotyczy to: linii lotniskowych RL, na odcinku Legionowo – Warszawa Centralna oraz pociągów na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 9 (przez Warszawę Gdańską), na odcinku Warszawa Zachodnia – Pruszków, na odcinku Warszawa Gdańska – Pruszków, na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Służewiec, na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna, na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, na odcinku Warszawa Wschodnia – Sulejówek Miłosna oraz na odcinku Warszawa Wschodnia – Otwock.

Podczas utrudnień na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia (w obu kierunkach) w pociągach PKP IC honorowane będą wszystkie bilety ZTM. "Honorowanie obowiązuje w pociągach PKP Intercity w klasie 2 w wagonach z miejscami do siedzenia, przejazdy bez rezerwacji miejsc, z wyjątkiem osób, które będą jechały z rowerami (przewóz roweru odbywa się zgodnie z Regulaminem przewozu pociągami PKP Intercity – po pobraniu rezerwacji i zakupie biletu na przewóz roweru), przewóz rzeczy i zwierząt odbywa się w ramach posiadanego biletu na warunkach określonych w Regulaminie przewozu pociągami PKP Intercity".

"Pasażerowie z biletami "kartonikowymi" ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 20.12. godz. 06.55, a posiadacze biletów zakodowanych na warszawskiej karcie miejskiej muszą je uprzednio aktywować w pojeździe komunikacji miejskiej lub bramce metra. Można to także zrobić u kierownika pociągu niezwłocznie po wejściu pierwszymi drzwiami i zgłoszeniu takiej potrzeby" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Z kolei ZTM honorować będzie w pojazdach komunikacji miejskiej wszystkie rodzaje biletów KM do odpowiednich stacji (strefowe, okresowe oraz sieciowe) w obu kierunkach. W pociągach SKM: linii S1 na odcinku Pruszków – Otwock, linii S2 na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Lotnisko Chopina, linii S3 na odcinku Legionowo – Warszawa Zachodnia peron 9. W metrze M1 na odcinku Metro Dworzec Gdański – Metro Centrum oraz M2 na odcinku Dworzec Wileński – Młynów (przesiadka na pociągi na linii obwodowej). W autobusach: linii 127 na odcinku PKP Włochy – Centrum, linii 136 na odcinku PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich, linii 167 na odcinku PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich, linii 177 na odcinku PKP Ursus Północny – Lazurowa, linii 178 na odcinku PKP Wola (Kasprzaka) – rondo Zesłańców Syberyjskich, linii 184 na odcinku PKP Wola (Kasprzaka) – Dworzec Zachodni, linii 186 na odcinku PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich, linii 187 na odcinku Dworzec Zachodni – Ursus Niedźwiadek, linii 189 na odcinku Ciepłownia Wola – PKP Włochy, linii 220 na odcinku PKP Ursus Północny – Lazurowa, linii 414 na odcinku PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich, linii 523 na odcinku PKP Wola (Wolska) – Dworzec Zachodni, linii 194, 517, 713, 716, 717 i 817 na całej trasie przejazdu oraz linii N43 na odcinku PKP Wola (Wolska) – rondo Zesłańców Syberyjskich.

W tramwajach i autobusach w ciągu Ciepłownia Wola – Cm. Wolski – Wolska – Okopowa – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – Centrum oraz w ciągu ulic Dworzec Wschodni (Kijowska) – Aleja Zieleniecka – Rondo Waszyngtona – Centrum, a także w linii 28 na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Wschodni (Kijowska) i linii 102, 146, 147, 202 na odcinku Dworzec Wschodni (Lubelska) – Metro Stadion Narodowy, linii 175 na odcinku Foksal – Lotnisko Chopina, linii 189 na odcinku PKP Włochy – PKP Służewiec i linii 401 na odcinku PKP Ursus – PKP Służewiec.

Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego honorować będzie w pojazdach komunikacji miejskiej ważne bilety PKP IC w obu kierunkach w pociągach SKM na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Zachodni, w metrze na linii M1 na odcinku Dworzec Gdański – Centrum, w autobusach: linii 157 na odcinku Dworzec Gdański – Plac Zawiszy oraz w tramwajach: linii 1 na odcinku Dworzec Gdański – Plac Zawiszy, linii 15 na odcinku Dworzec Gdański – Centrum, linii 28 na odcinku Dworzec Gdański – Dworzec Wschodni (Kijowska).

Honorowane będą ważne bilety wydane na przejazdy pociągami PKP IC: jednorazowe wydane od i do stacji Warszawa Gdańska, odcinkowe wydane od i do stacji w Warszawie, sieciowe UUT, Karty Intercity, Multiprzejazd i Multiprzejazd Max, Interrail, Eurail, bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa wydane do biletów, o których mowa powyżej.