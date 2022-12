Pasażerowie kolei będą wściekli. Szykuje się armagedon na torach w Warszawie

Ogromne utrudnienia na linii średnicowej

Koleje Mazowieckie ostrzegają - od 19 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. kursowanie pociągów skomplikuje kolejny etap prac związanych z modernizacją stacji Warszawa Zachodnia, które są prowadzone na zlecenie zarządcy infrastruktury, czyli PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Przez ten czas ruch pociągów pomiędzy stacją Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, po podmiejskiej linii średnicowej, będzie prowadzony tylko po jednym czynnym torze. Z tego powodu większość pociągów będzie kursować w relacji skróconej, a niektóre z nich zostaną odwołane.

"Przez linię średnicową będą kursowały 4 pociągi w każdym kierunku w ciągu godziny (1 pociąg SKM i 3 pociągi KM). Będą one kursować co 3-4 minuty przez 10 minut, po których nastąpi ok. 50 minut przerwy" - podają Koleje Mazowieckie.

Z kierunku wschodniego większość pociągów zakończy bieg na stacji Warszawa Wschodnia. Z kolei z Dworca Wschodniego pasażerowie będą mogli kontynuować przejazdy pociągami dalekobieżnymi, a także środkami komunikacji miejskiej, w tym metrem i wybranymi liniami autobusowymi i tramwajowymi na określonych odcinkach.

Z kierunku zachodniego większość połączeń zostanie skrócona do stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Główna lub Warszawa Gdańska.

Wzajemne honorowanie biletów

"Aby ułatwić pasażerom podróżowanie w czasie utrudnień, wynikających z prac modernizacyjnych stacji Warszawa Zachodnia, obowiązywać będzie honorowanie biletów w pociągach KM i przewoźników kolejowych oraz środkach komunikacji miejskiej nadzorowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie (ZTM)" - podają Koleje Mazowieckie.

Szczegółowe zasady honorowania biletów dostępne jest na stronie internetowej Kolei Mazowieckich.