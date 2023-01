Orszak Trzech Króli 2023 w Warszawie. Godzina, trasa

6 stycznia, to ostatni dzień świąteczny w Polsce. Na pamiątkę odwiedzin narodzonego Jezusa przez trzech mędrców ze wschodu od lat ulicami miasta przechodzi orszak. Główna impreza rozpocznie sięna pl. Zamkowym w południe. Jednak warto tam zjawić się chwilę wcześniej. - "Tuż przed rozpoczęciem głównych uroczystości, o godz. 11:30 z pl. Zamkowego w drogę do stajenki wyruszy św. Józef z brzemienną Maryją, w towarzystwie osiołka oraz eskorty Legionu Rzymskiego. Następnie odbędzie się powitanie Monarchów z Azji, Afryki i Europy, rycerzy i wojowników" - przekazuje w komunikacie Archidiecezja Warszawska.

Po modlitwie z pl. Zamkowego o godz. 12 za Maryją i Józefem wyruszą trzej królowie. - Mędrcy udadzą się do stajenki na pl. Piłsudskiego, gdzie pokłonią się Jezusowi oraz złożą Mu dary. Wędrujących prowadzić będzie Gwiazda, która w tym roku jest przedmiotem naszej szczególnej refleksji. Za Gwiazdą idą dzieci przedszkolne – pastuszkowie i grupa aniołków, którym towarzyszą goście" - zapowiadają organizatorzy. Orszak zakończy się o godz. 13 na pl. Piłsudskiego. Wtedy wierni zaśpiewają tradycyjną kolędę „Bóg się rodzi”.

Orszak Trzech Króli 2023 w Warszawie. Trasa

Uczestnicy przejdą w piątek Krakowskim Przedmieściem, a następnie skręcą w ul. Królewską, by dotrzeć do placu Piłsudskiego. Od około godz. 11:30 do 13:00 zamknięte zostaną: ul. Królewska – na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Piłsudskiego; pl. Piłsudskiego– od Królewskiej do Ossolińskich. Od piątku do niedzieli, 6-8 stycznia, Trakt Królewski znów zamieni się w deptak dla pieszych. 6 stycznia z parkowania zostaną wyłączone miejsca postojowe na ul. Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do placu Piłsudskiego.

