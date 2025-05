Ostatnie Pokolenie znowu to zrobiło! Zablokowali trasę S8 w Warszawie

CO SIĘ STAŁO?!

Ostatnie Pokolenie znowu to zrobiło! Przykleili się do asfaltu na trasie S8

Trasa S8 znowu stanęła po tym, jak w środę (14 maja) grupa aktywistów wtargnęła na jezdnię. Grupka w charakterystycznych pomarańczowych kamizelkach i z transparentami w rękach usiadła na jezdni.

Na miejscu interweniowała policja. – W kierunku Woli na wysokości ulicy Słowackiego (trasa S8) po godzinie 10:00 grupa 8 aktywistów zablokowała dwa skrajne pasy jedni. Policjanci usunęli już z drogi 6 osób, trwają czynności zmierzające do usunięcia pozostałych dwóch osób i przywrócenia właściwego ruchu w tym miejscu. Apelujemy do kierowców o stosowanie się do poleceń policjantów – napisali na portalu X stołeczni funkcjonariusze.

Ostatnie Pokolenie zablokowało Wisłostradę.

Poprzednim razem (w piątek, 13 maja) strażacy musieli skuwać asfalt dookoła dłoni dwóch aktywistów, którzy przykleili się do nawierzchni szczególnie mocnym klejem. Więcej TU.

To będzie tydzień ogromnych blokad i zakłóceń, bo Trzaskowski boi się nawet porozmawiać o tym, że Polacy potrzebują transportu publicznego. pic.twitter.com/DmYru33dcb— Ostatnie Pokolenie (@OstatniePokolen) May 14, 2025