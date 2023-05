Tłumy na pogrzebie

Ostatnie pożegnanie księdza Łukasza. Odszedł za wcześnie, znali go tu wszyscy

tas 16:31 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ksiądz Łukasz Gąsior zmarł 14 maja po ciężkiej chorobie. We wtorek, 16 maja, w rodzinnym Węgrowie pod Sokołowem Podlaskim odbył się jego pogrzeb. - Był duszpasterzem do końca swoich dni i dawał znacznie więcej od siebie niż my – zdrowi, ale tylko Bóg może to swoim przenikliwym wzrokiem zobaczyć – powiedział bp Piotr Sawczuk podczas mszy św. pogrzebowej.