Ostre sceny w samym centrum Warszawy. Młoda para poszła na żywioł. Mamy nagranie

Nagranie pojawiło się na jednym z kanałów na Telegramie w poniedziałek (21 października). Nie wiemy jednak, kiedy zostało wykonane. Jest już ciemno, a na ulicy nie widać wielu przechodniów. Widać za to wyraźnie dwoje młodych ludzi na rogu ulic Nowy Świat i Ordynackiej. On stoi oparty o ścianę kamienicy, ona klęczy przed nim. Niczym nie skrępowani uprawiają miłość po francusku. Wideo trwa kilkanaście sekund, ale nie widać na nim ani początku, ani końca cielesnych uciech. Co stało się dalej? Ktoś ich spłoszył, czy dalej oddawali się rozkoszy? A może w końcu trafili do łóżka? Tego nie wiemy.

Wiemy natomiast, że chwila rozpusty w miejscu publicznym może słono kosztować. To wykroczenie, za które grozi mandat do 1500 tys. zł. W skrajnych przypadkach sprawa może trafić do sądu, a ten może skazać kochanków nawet na karę aresztu.

Centrum miasta, to nie jedyne miejsce, w których przyłapano pary na uprawianiu miłości. Opisywaliśmy też sytuacje, w których sąsiedzi interweniowali u zbyt głośnych lokatorow bloku, pozostawiając na klatce adresowane do nich ogłoszenie.