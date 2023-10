Oszukiwała znaną metodą. Policjanci nie mogli uwierzyć w to, kogo zatrzymali

Warszawa, Żoliborz. Oszukiwała metodą „na policjanta”. 13-latka wpadła w ręce policji

– Do zatrzymania 13-latki doszło przy ulicy Broniewskiego. To tam żoliborscy policjanci zorganizowali zasadzkę, w którą wpadła kompletnie zaskoczona takim rozwojem sytuacji nastolatka. Zanim jednak do tego doszło nieustalona jeszcze osoba zadzwoniła do 94-letniego mężczyzny i podszywając się pod funkcjonariusza policji, pod pretekstem policyjnej akcji wymierzonej w przestępców, nakłaniała swoją ofiarę do pójścia do banku i wypłacenia z konta 40 tysięcy złotych – przekazała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

Oszustka poleciła seniorowi, aby ten oczekiwał z pieniędzmi w domu i przekazał je osobie, która będzie znała wcześniej ustalone hasło. W umówionym miejscu na "odbieraka" czyli 13-latkę, zamiast pieniędzy czekali już prawdziwi policjanci.

Funkcjonariusze ustalili ponadto, że dzień wcześniej 13-latka odebrała od innej pokrzywdzonej 18 tysięcy złotych. Nastolatka była poszukiwana w celu doprowadzenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

– Sprawa nieletniej już trafiła do sądu. Nastolatka odpowie za oszustwo i usiłowanie oszustwa. Sprawa ma charakter rozwojowy – dodała Kozłowska.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta".

– Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod członków rodziny czy policjantów – apeluje.