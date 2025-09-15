Oszuści podszywają się pod Arcybiskupa Galbasa! Archidiecezja Warszawska alarmuje wiernych

Archidiecezja Warszawska wydała pilne ostrzeżenie dla wiernych w związku z działalnością oszustów, którzy podszywają się pod Arcybiskupa Adriana Galbasa w mediach społecznościowych. Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek duchownego, aby wyłudzać pieniądze i dane osobowe od niczego nieświadomych użytkowników. W związku z tym, kuria zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności i nieodpowiadanie na podejrzane wiadomości.

W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się fałszywe konta podszywające się pod metropolitę warszawskiego abp. Adriana Galbasa. Niektóre z nich wykorzystują wizerunek abp. Galbasa, aby wyłudzić pieniądze i dane osobowe − czytamy w oficjalnym komunikacie Archidiecezji Warszawskiej.

Arcybiskupstwo Warszawskie podkreśla, że każda wiadomość, która rzekomo pochodzi od Arcybiskupa Galbasa, jest oszustwem. W związku z tym, apeluje się o nieodpowiadanie na podejrzane wiadomości, nieklikaniu w przesłane linki i nieprzekazywanie żadnych środków pieniężnych. Warto pamiętać, że oszuści często wykorzystują techniki socjotechniczne, aby wzbudzić zaufanie i skłonić do działania. Mogą prosić o pilną pomoc finansową, powołując się na nagłą sytuację lub chorobę.

Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość?

W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości, Archidiecezja Warszawska zaleca zgłaszanie fałszywych profili bezpośrednio do Facebooka poprzez funkcję „Zgłoś”. Jest to ważny krok, który może pomóc w zablokowaniu oszustów i ochronie innych użytkowników przed potencjalnymi stratami.

Jedyny oficjalny profil Arcybiskupa Galbasa, zarządzany przez biuro prasowe Archidiecezji Warszawskiej, znajduje się na Facebooku pod linkiem: https://www.facebook.com/biskupgalbas, a na platformie X (dawniej Twitter): https://x.com/AbpGalbas.

Oszustwa w Internecie. Jak się chronić?

Oszustwa internetowe stają się coraz bardziej powszechne, dlatego warto znać podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci. Nigdy nie należy udostępniać swoich danych osobowych, haseł ani numerów kart kredytowych osobom trzecim. Należy również unikać klikania w podejrzane linki i otwierania załączników od nieznanych nadawców. W przypadku otrzymania prośby o pilną pomoc finansową, zawsze warto zweryfikować informację, kontaktując się bezpośrednio z osobą, która rzekomo potrzebuje pomocy.

Źródło: Archidiecezja Warszawska

