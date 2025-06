Oto najgorsze miejsce do życia na Mazowszu. To tylko kawałek od Warszawy. AI zdecydowała

To najbardziej niebezpieczne ulice w Warszawie. Tu najczęściej dochodzi do wypadków. Policja opublikowała ranking

TOP 10 najgorszych miast do życia na Mazowszu. Gdzie jest najgorzej?

Warszawa to nie wszystko. Na Mazowszu znajdziemy miasta, w których codzienne życie to prawdziwe wyzwanie. Większość tych gmin zmaga się z podobnymi problemami: brak inwestycji, ograniczony dostęp do usług publicznych, zła infrastruktura, a także odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich. Te negatywne trendy powodują stagnację rozwojową i utrudniają codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

Pomimo problemów, wiele z tych miast i gmin ma potencjał do poprawy. Wymaga to jednak skutecznej polityki regionalnej, wsparcia inwestycyjnego i zachęt do osiedlania się młodych rodzin. Lokalne samorządy muszą również inwestować w edukację, kulturę i infrastrukturę, by odwrócić negatywne trendy.

AI w oparciu o ranking "Gmina Dobra do Życia" przygotowany przez Serwis Samorządowy PAP wskazuje gminy o najniższej jakości życia w województwie mazowieckim. Oto 10 z nich, które szczególnie borykają się z poważnymi problemami.

Zobacz galerię poniżej i dowiedz się, gdzie na Mazowszu żyje się najgorzej według AI.

Paraliż na kolei w Warszawie. Chaos na Dworcu Wschodnim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.