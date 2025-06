To najbardziej niebezpieczne ulice w Warszawie. Tu najczęściej dochodzi do wypadków. Policja opublikowała ranking

To najbardziej niebezpieczne ulice w Warszawie. Tu najczęściej dochodzi do tragedii. Policja opublikowała ranking

Niechlubny ranking dotyczy okresu do stycznia do grudnia 2024 r. Doszło wtedy do kilku najgłośniejszych tragedii drogowych ostatnich lat. Jak wynika z policyjnych danych, zginęło łącznie 26 osób, a rannych zostało 767 osób. Najczęstszymi powodami wypadków, do których dochodzi z winy kierowców są nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu lub innemu pojazdowi i niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Wypadki z winy pieszych zdarzają się najczęściej, gdy nie zachowują ostrożności przy wejściu na jezdnię przed jadącym samochodem, wchodzą na pasy na czerwonym świetle i przechodzą w miejscach niedozwolonych.

Tragedie drogowe w Warszawie w 2024 r.

W niedzielę 9 czerwca po godz. 14.30 toyota prowadzona przez obywatela Białorusi Giennadija A. wyjeżdżała z ulicy Malczewskiego. Wtedy zderzyła się z BMW, które poruszało się ulicą Puławską z dużą prędkością. Sportowe auto dachowało i uderzyło w ludzi oczekujących na zielone światło przed przejściem dla pieszych. Samochody zmiotły wszystko na swojej drodze, łącznie ze słupem sygnalizacyjnym i koszami na śmieci. Najbardziej w wypadku ucierpiała 85-latka. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się jej uratować.

W nocy z 14 na 15 września w Warszawie doszło do koszmarnego wypadku. Jadący z nadmierną prędkością volkswagen uderzył w forda, który wpadł w barierki. Autem jechała czteroosobowa rodzina. 37-letni pasażer zginął na miejscu, a sprawca uciekł. Okazał się nim Łukasz Ż., którego śledczy złapali w Niemczech.

11 lipca wieczorem policjanci interweniowali na trasie W-Z w okolicach al. Solidarności 71. Na miejscu pojawili się również strażacy i karetki pogotowia. Jak udało nam się ustalić, doszło do śmiertelnego wypadku. Zginęła jedna osoba, trzy zostały przetransportowane do szpitala. Autem podróżowały dzieci.

Ranking najniebezpieczniejszych ulic w Warszawie w 2024 roku

