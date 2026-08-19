Najpopularniejsze imiona dzieci w Polsce. Znamy też najrzadsze! Tudor i Chanel to dopiero początek

Najpopularniejsze imiona dla dzieci w Polsce. Oto zestawienie

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w środę, 19 sierpnia, najnowszy raport dotyczący najczęściej nadawanych w Polsce imion. Dane obejmują pierwsze półrocze 2026 roku i nie są specjalnie zaskakujące. Pierwsze miejsca pozostają niezagrożone - od stycznia do końca czerwca rodzice w Polsce najczęściej dawali dzieciom na imię Nikodem i Zofia - odpowiednio 2665 i 2166 razy. Na podium, jeśli chodzi o dziewczynki, znalazły się również Zuzanna (1830) i Maja (1801). Awans w porównaniu z drugim półroczem ubiegłego roku zaliczyło imię Hanna (1665), które awansowało na czwarte miejsce wyprzedzając tym samym imię Laura (1627). Dalej w pierwszej dziesiątce mamy jeszcze imiona: Oliwia (1404), Pola (1382), Julia (1302), Alicja (1294) i Antonina (1228).

Jeśli natomiast chodzi o imiona dla chłopców, to tuż za Nikodemem znaleźli się: Antoni (2560), a także Jan (2415), który awansował z czwartego na trzecie miejsce, zastępując Leona (2359). Piąte miejsce zajęło imię Franciszek (2289), które zamieniło się pozycjami z imieniem Aleksander (2148). Dziesiątkę zamykają: Ignacy (2145), Stanisław (1874), Jakub (1482) i Mikołaj (1381).

Najrzadsze imiona - można się zdziwić

A co z najrzadziej nadawanymi w pierwszej połowie 2026 roku imionami? Wśród nich znalazły się między innymi te, które znamy z dawnych lat, a które powoli - bardzo powoli - zaczynają wracać do mody, jak między innymi Zdzisław, Anatol, Eugeniusz, Makary, Zenon czy Ambroży, a także Jarosława, Krystyna, Tekla i Ludwika. Jest też trochę zagranicznych imion, jak chociażby Harry, Marco, Matteo, Oleh, Lucas, Zoey, Jasmin, Jennifer. Są też zdrobnienia, jak Franek i Wojtek, a także takie oryginalne imiona, jak np. Tudor czy Chanel.