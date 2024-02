Ożarów Mazowiecki. Wbiegł do firmy i dźgnął nożem. Potem zaatakował strażnika

Dramatyczne zgłoszenie dotarło do policjantów przed godziną 11. Wynikało z niego, że ktoś został ugodzony nożem. W siedzibie jednej z firm doszło do krwawej awantury. Były pracownik, 21-latek, wszedł do budynku. Podczas rozmowy z jednym z pracowników wyjął nóż i pchnął nim swoją ofiarę. Drugiemu zaczął grozić, a potem uciekł. - Dzielnicowi niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny. Dojeżdżając zauważyli strażników miejskich podejmujących interwencję wobec 21-latka. Policjanci przy współpracy ze strażnikami obezwładnili i zatrzymali mężczyznę. Jak ustalili funkcjonariusze, mieszkaniec gminy chwilę wcześniej zaatakował wysiadającego z radiowozu jednego ze strażników, uderzając go w twarz – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

Zatrzymany trafił do celi, a potem do prokuratury. - Materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów naruszenia czynności narządu ciała, gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych – powiedziała Gromek-Oćwieja. Napastnik trafił tymczasowo do aresztu.