36-latka zaatakowała lekarza stetoskopem, gdy ten odmówił zmiany wpisów w jej karcie pacjenta.

Tylko dzięki szybkiej reakcji personelu medycznego agresorkę zatrzymano. Grozi jej do 3 lat więzienia.

Jakie dokładnie były motywy jej działania i co dalej zadecyduje sąd w tej sprawie?

Agresywna pacjentka zaatakowała lekarza w gabinecie na Pradze

W poniedziałek po południu (20 października), około godziny 13:30, na policję wpłynęło zgłoszenie o awanturującej się pacjentce w jednej z przychodni na Pradze-Północ. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ustalili, że 36-letnia kobieta podczas wizyty lekarskiej utrudniała pracę lekarza.

Kiedy ten odmówił zmiany zapisów w jej karcie pacjenta, kobieta zablokowała mu wyjście z gabinetu, a następnie zaatakowała go, zaciskając na jego szyi stetoskop.

− W trakcie wizyty w gabinecie lekarskim 36-latka utrudniała pracę lekarza, a gdy ten odmówił zmiany zapisów w jej karcie pacjenta, zablokowała mu wyjście z gabinetu, a potem zaatakowała go i zacisnęła na jego szyi stetoskop − relacjonuje nadkom. Paulina Onyszko.

Szybka reakcja personelu medycznego i zatrzymanie agresorki

Lekarzowi udało się wyswobodzić, a dyżurujące pielęgniarki natychmiast zareagowały i wezwały policję. Funkcjonariusze szczegółowo wypytali personel medyczny o przebieg zdarzenia. Po wysłuchaniu relacji świadków, policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu 36-latki.

Na podstawie zebranych informacji, kobiecie przedstawiono zarzut naruszenia nietykalności cielesnej lekarza. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. O dalszym losie kobiety zdecyduje sąd.