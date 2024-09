Samolot LOT-u lecący z Warszawy do Egiptu zawrócony! Przyczyną usterka. Co z pasażerami?

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Lada moment huczne urodziny obiektu!

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie budowano od 1 maja 1952 do 21 lipca 1955 roku, więc 3 lata. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 22 lipca 1955 roku, a to oznacza, iż już w 2025 roku obchodzić będziemy 70. urodziny pałacu! Dla Warszawy z pewnością będzie to huczne wydarzenie, któremu towarzyszyć będą różnorakie atrakcje.

Co ciekawe, choć do urodzin pozostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz turyści oraz odwiedzający zastanawiają się, czy być może władze miasta z okazji okrągłych urodzin zdecydują się na dokładne czyszczenie budynku. Tego jeszcze nie wiemy, lecz z pewnością jeżeli doszłoby to do skutku, z pewnością wielu nawet rodowitych warszawiaków mogłoby przeżyć szok, spoglądając na pałac po myciu. Dlaczego? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jak wyglądał Pałac Kultury i Nauki w PRL-u? Mało kto pamięta ten widok!

W okresie PRL-u Pałac Kultury i Nauki w Warszawie różnił się od tego, który znamy dziś. Mało kto o tym wie, lecz obiekt przed laty był wręcz śnieżnobiały! Teraz niestety budynek został pokryty warstwą brudu i smogu, co sprawiło, że zmienił swój kolor i po piaskowej elewacji nie ma już śladu. Nie ulega więc wątpliwości, że dokładne mycie byłoby strzałem w dziesiątkę, lecz to dość kosztowny proces, więc mało prawdopodobne, że władze miasta zdecydują się na jego finansowanie.

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie w PRL-u był nie tylko jaśniejszy, lecz nie miał także m.in. zegara! Tarczę zegarową oficjalnie zamontowano w 2000 roku i wówczas była ona największym tego typu elementem w Europie. Warto także wspomnieć, że w PRL-u budowla była o wiele niższa, bowiem miała 187,68 metra wysokości. W 1994 roku zamontowano jednak wspornik antenowy na iglicy, co sprawiło, że całkowita wysokość pałacu wzrosła do 237 metrów. Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawiał się przed laty obiekt na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

