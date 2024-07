Wspomnienia sprzed lat

Pamiętasz te przedmioty? W PRL-u były synonimem luksusu. Dziś są poszukiwane przez kolekcjonerów

Czasy PRL-u były trudne, lecz w tym wszystkim również wyjątkowe. To właśnie wtedy rozkwitały rozmaite rozwiązania technologiczne, z których korzystamy do dziś. Pierwsze konsole, komputery czy magnetowidy budziły zachwyt wśród sąsiadów, a dziś mało kto o nich pamięta. Co ciekawe, niektórzy nadal trzymają je w piwnicach i nie wiedzą, że to urządzenia warte naprawdę sporo!