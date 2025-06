Parada równości 2025 w Warszawie już w sobotę. Trasa marszu i szczegóły wydarzenia

Legendarny kadrowicz uderza w Kuleszę: PZPN nie wie, co robi. To nie jest nawet trzecioligowy poziom

Parada Równości 2025 w Warszawie. Data, miejsce i szczegóły wydarzenia

Parada Równości 2025 rozpocznie się o godzinie 11 w Miasteczku Równości w Parku Świętokrzyskim. Tęczowy marsz wyruszy o godzinie 14. Trasę wyznaczono ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, z powrotem Świętokrzyską do Miasteczka Równości.

O 16 zaplanowano oficjalne after party w La Pose przy ul. Mazowieckiej 6/8. Na uczestników czeka koncert oraz występy drag show, waacking i ballroom. Z kolei scena w Miasteczku Równości zapewni rozrywkę nieustannie od godz. 11 do 14 i od 16 do 21.

"Parada Równości od 2001 roku przechodzi ulicami Warszawy walcząc o równość nie tylko społeczności LGBTQ+, ale też wszystkich mniejszości. W trakcie jej historii do listy postulatów były kolejno dołączane nowe, aby głośno mówić o prawach kolejnych marginalizowanych grup."

Parada Równości przejdzie ulicami Warszawy! Znamy datę w 2025 roku

Hasło Parady Równości 2025

Uczestnicy tęczowego marszu jak co roku przejdą ulicami Warszawy w imię równości i tolerancji. Wybrane hasło jest znakiem dla całej społeczności LGBTQ+, że pomimo braku systemowego wsparcia, mogą znaleźć oparcie w sobie nawzajem.

„Odpowiedzią jest miłość!” – to hasło Parady Równości 2025. Przede wszystkim chcielibyśmy Wam ogromnie podziękować za wzięcie udziału w konkursie! Dostaliśmy kilkadziesiąt propozycji haseł, w których czuliśmy Wasze emocje, nadzieje, a nawet trochę złości i zniecierpliwienia. Bo ile można czekać na coś, co już od dawna powinno być oczywistością? Ale wiecie, jakie słowo powtarzało się najczęściej? Miłość! Miłość, która napędza nas do działania. Która daje nam siłę, by walczyć o każdą osobę, której ktoś kiedyś próbował wmówić, że jej uczucia są mniej ważne.

W Polsce, w 2025 roku:

Nie mamy równości małżeńskiej ani związków partnerskich, ale mamy siebie.

Nie mamy ochrony przed przemocą, ale mamy odwagę.

Nie mamy wsparcia ze strony państwa, ale mamy miłość.

Więc w tym roku, Kochane Osoby, maszerujemy z miłością!" - napisali organizatorzy.