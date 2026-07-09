Patryk jechał pijany, choć robiono wszystko, by nie mógł więcej wsiąść za kółko. Tym razem sąd był bezwzględny

Na tego kierowcę do tej pory nie działała żadna kara. Patryk Ż. jechał pijany autem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów. Tym razem sąd nie miał dla niego litości. Skazał mężczyznę na cztery lata odsiadki za kratami. A to tylko część zasądzonej kary.

Autor: Andrzej Rostek/ Shutterstock