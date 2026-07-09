Patryk jechał pijany, choć robiono wszystko, by nie mógł więcej wsiąść za kółko. Tym razem sąd był bezwzględny

Patryk Ż. zatrzymany za jazdę po alkoholu
Prokuratura Rejonowa w Wołominie skierowała akt oskarżenia przeciwko Patrykowi Ż., kierowcy, który pijany prowadził auto (miał 0,96 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli ponad 2 promile!), pomimo uprzedniego orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 8 lat. Co więcej, mężczyzna miał również cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. Jakby tego było mało, wsiadł za kółko po alkoholu w ciągu 5 lat po odbyciu kary pozbawienia wolności za przestępstwo podobne!
Sąd nie miał litości
Sprawa pijanego kierowcy recydywisty miała swój finał w Sądzie Rejonowym w Wołominie. Wyrok zapadł 29 czerwca 2026 r.. Sędzia nie miał wątpliwości co do tego, że Patryk Ż. jest winny zarzuconych mu czynów i wymierzył mu karę 4 lat więzienia. A to nie wszystko!
- Ponadto Sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz świadczenie pieniężne w wysokości 10.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - przekazała prok. Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie.