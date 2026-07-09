Koniec amerykańskiego snu. Mustang odebrany pijanemu kierowcy został rozbity w wypadku

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-07-09 13:45

Jeszcze niedawno policja pokazywała go podczas oficjalnej prezentacji. Ford Mustang GT miał być wyjątkowym radiowozem. Wcześniej został skonfiskowany pijanemu kierowcy. Teraz o tym samym aucie znów zrobiło się głośno. W czwartek (9 lipca) w miejscowości Bielicha pod Radomiem radiowóz został rozbity w wypadku!

Roztrzaskany radiowóz policyjny. Mustang wcześniej odebrany pijanemu kierowcy rozbity w wypadku
Autor: Sandra Białek-Pawłowska

To właśnie ten Mustang, o którym było głośno kilka miesięcy temu. Policja podkreślała wtedy, że to pierwszy w Polsce radiowóz tego typu, który wcześniej został skonfiskowany nietrzeźwemu kierowcy

Jak Mustang stał się radiowozem?

Historia auta zaczęła się 19 kwietnia 2025 roku. W miejscowości Ślubowo w powiecie ciechanowskim policjanci znaleźli sportowego Forda w rowie. Za kierownicą siedział 39-letni mieszkaniec Warszawy. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kierowania autem w stanie nietrzeźwości. Ponieważ obowiązujące przepisy pozwalają na konfiskatę samochodu, gdy kierowca ma ponad 1,5 promila alkoholu we krwi, Mustang został zabezpieczony.

23 września 2025 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie orzekł przepadek samochodu. Później, po analizie stanu technicznego i potrzeb policji, zapadła decyzja o przekazaniu auta funkcjonariuszom. 17 października 2025 roku sąd postanowił przekazać samochód policji, a 8 grudnia zapadła decyzja o przekazaniu go mazowieckiemu garnizonowi.

Mustang trafił do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. Oficjalnie zaprezentowano go 17 marca w Automobilklubie Radomskim.

Statystyki konfiskat i pijanych kierowców na Mazowszu

Policja informowała wtedy także, że tylko w 2024 roku funkcjonariusze drogówki w garnizonie mazowieckim zatrzymali 3547 kierowców pod wpływem alkoholu. Od wejścia w życie przepisów o obowiązkowej konfiskacie pojazdów, czyli od marca 2024 roku do końca ubiegłego roku, na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu tymczasowo zajęto 1275 pojazdów.

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FORD MUSTANG
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