CBA weszło do Szpitala Południowego. Agenci zabezpieczają dokumenty także w ratuszu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP
PAP
2026-07-09 12:18

Od rana agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą działania w sprawie nieprawidłowości wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Funkcjonariusze pojawili się nie tylko w samej placówce, ale też w stołecznym ratuszu i urzędzie dzielnicy Ursus. Na razie śledczy zabezpieczają dokumenty, które mają zostać przeanalizowane w ramach toczącego się śledztwa.

Budynek Warszawskiego Szpitala Południowego, obok na miniaturze puste prosektorium. O akcji CBA przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock, Marek Kudelski/Super Express/ Shutterstock Szpital Południowy
  • CBA od rana prowadzi czynności w sprawie Szpitala Południowego.
  • Agenci zabezpieczają dokumenty w szpitalu, stołecznym ratuszu i urzędzie dzielnicy Ursus.
  • Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w placówce.
PACJENCI SOR W SZPITALU POŁUDNIOWYM. PATOLOGIA! POMYLILI MOJĄ RĘKĘ Z ŁYDKĄ! - KOMENTERY

Polecany artykuł:

Afera w Szpitalu Południowym i sygnalista z ZDM. KO zablokowała wnioski o kolej…

CBA zabezpiecza dokumenty w kilku miejscach

O akcji poinformował w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak przekazał, działania prowadzone są na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie i mają związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Z informacji podanych przez Dobrzyńskiego wynika, że agenci zabezpieczają dokumenty w szpitalu, w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w Urzędzie Dzielnicy Ursus. Na tym etapie służby nie zdradzają więcej szczegółów. Wiadomo jedynie, że przejęta dokumentacja ma zostać teraz dokładnie sprawdzona i zweryfikowana.

Afera wokół Szpitala Południowego wybuchła po publikacjach medialnych

Sprawa dotyczy głośnych doniesień o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Jednym z głównych wątków jest lekarz bez specjalizacji, który pełnił funkcję koordynatora SOR-u. Z medialnych ustaleń wynikało, że tylko w 2025 roku miał wypracować w placówce 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin miesięcznie na kontraktach. Łącznie, pracując w kilku miejscach, miał w ubiegłym roku zarobić 1,6 mln zł.

To jednak nie wszystko. Lekarz był również radnym Ursusa z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Według ujawnionych informacji na oddziale, którym kierował, politycy KO mieli być przyjmowani poza kolejnością, a część badań wykonywano im niemal od razu po rejestracji.

Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Rafała Trzaskowskiego
Galeria zdjęć 89

Dwa śledztwa, kontrole i dymisje

W sprawie Szpitala Południowego prowadzone są obecnie dwa śledztwa. Jedno dotyczy oszustwa na ponad pół miliona złotych, drugie - nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi m.in. o wątpliwości wokół zasad triażu, czyli sposobu kwalifikowania pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym.

Równolegle ruszyły też kontrole w innych instytucjach. Placówkę sprawdzają już stołeczny ratusz, NFZ, prokuratura, Naczelna Izba Lekarska, a do tego dołączyć ma także Państwowa Inspekcja Pracy. Ministerstwo Zdrowia poleciło ponadto przeprowadzenie kontroli nie tylko w SOR-ze Szpitala Południowego, ale też w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Rząd zapowiada zmiany w ochronie zdrowia

Afera wokół warszawskiej placówki odbiła się szerokim echem również na szczeblu centralnym. Po ujawnieniu sprawy premier Donald Tusk zażądał przygotowania zmian w systemie ochrony zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła już propozycje, które mają ograniczyć podobne patologie. Wśród zapowiadanych zmian znalazły się m.in. jawność umów zawieranych przez placówki mające kontrakty z NFZ, limit wynagrodzeń godzinowych dla medyków, dokładniejsza ewidencja czasu pracy oraz określenie, jaka część budżetu szpitala może być przeznaczana na pensje.

Polecany artykuł:

Rafał Trzaskowski odwołuje wiceprezydentów. Dymisje po aferze Szpitala Południo…
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CBA
SZPITAL POŁUDNIOWY