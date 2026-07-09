Te osoby pojadą za darmo autobusami i tramwajami w Warszawie. Rewolucja w komunikacji miejskiej

Dawcy przeszczepów jeżdżą za darmo!

W Warszawie komunikacja miejska, choć generalnie jest płatna, to oferuje szereg ulg i bezpłatnych przejazdów dla wybranych grup mieszkańców, co stanowi ważny element polityki społecznej miasta. Na sesji 11 czerwca Rada m. st. Warszawy wprowadziła uchwałę, która wprowadza zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Nowe regulacje właśnie weszły w życie. Zgodnie z nimi prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje teraz również dawcom przeszczepu oraz zasłużonym dawcom przeszczepu, czyli osobom, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki oraz dawcom narządu.

„Podstawą do bezpłatnego korzystania z WTP są dokumenty potwierdzające uprawnienie: legitymacja Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość” - zaznaczył stołeczny ratusz.

Wszyscy weterani mogą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską w Warszawie

Przegłosowane w czerwcu zmiany objęły również wszystkich weteranom. Do tej pory bezpłatne przejazdy w stolicy przysługiwały jedynie weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.

Aby skorzystać z możliwości darmowej komunikacji miejskiej, konieczne jest okazanie legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Kto w Warszawie jeździ za darmo? Lista uprzywilejowanych jest długa!

Komunikacja miejska w Warszawie cieszy się ogromną popularnością. Zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy pojazdy wypełnione są pasażerami po brzegi. Oprócz dawców przeszczepów i weteranów istnieją inne dość duże grupy osób uprzywilejowanych, które po Warszawie komunikacją miejską mogą podróżować zupełnie za darmo. W poniższej galerii zdjęć wyjaśniamy, kto w Warszawie jest upoważniony do bezpłatnego korzystania z WTP. Podpowiadamy również, jaki dokument trzeba mieć przy sobie, by uniknąć mandatu.

10

Wielki pożar autobusu na Pradze w Warszawie. Spłonęło wszystko!