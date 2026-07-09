Te osoby pojadą za darmo autobusami i tramwajami w Warszawie. Rewolucja w komunikacji miejskiej

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-09 11:58

To totalna rewolucja w komunikacji miejskiej w stolicy! Rada m.st. Warszawy poszerzyła grupę osób, które mogą za darmo jeździć autobusami i tramwajami. Do tej pory ten przywilej obejmował m.in. dzieci do 7 lat, emerytów i rencistów oraz honorowych krwiodawców. Teraz do tego grona dołączyli dawcy przeszczepów oraz wszyscy weterani!

Pasażerowie na przystanku wsiadają do autobusu WTP. O darmowych przejazdach w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Margy Crane/ Shutterstock

Dawcy przeszczepów jeżdżą za darmo!

W Warszawie komunikacja miejska, choć generalnie jest płatna, to oferuje szereg ulg i bezpłatnych przejazdów dla wybranych grup mieszkańców, co stanowi ważny element polityki społecznej miasta. Na sesji 11 czerwca Rada m. st. Warszawy wprowadziła uchwałę, która wprowadza zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Nowe regulacje właśnie weszły w życie. Zgodnie z nimi prawo do bezpłatnych przejazdów przysługuje teraz również dawcom przeszczepu oraz zasłużonym dawcom przeszczepu, czyli osobom, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki oraz dawcom narządu.

„Podstawą do bezpłatnego korzystania z WTP są dokumenty potwierdzające uprawnienie: legitymacja Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość” - zaznaczył stołeczny ratusz.

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Wszyscy weterani mogą bezpłatnie jeździć komunikacją miejską w Warszawie

Przegłosowane w czerwcu zmiany objęły również wszystkich weteranom. Do tej pory bezpłatne przejazdy w stolicy przysługiwały jedynie weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.

Aby skorzystać z możliwości darmowej komunikacji miejskiej, konieczne jest okazanie legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

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Kto w Warszawie jeździ za darmo? Lista uprzywilejowanych jest długa!

Komunikacja miejska w Warszawie cieszy się ogromną popularnością. Zwłaszcza w godzinach szczytu, gdy pojazdy wypełnione są pasażerami po brzegi. Oprócz dawców przeszczepów i weteranów istnieją inne dość duże grupy osób uprzywilejowanych, które po Warszawie komunikacją miejską mogą podróżować zupełnie za darmo. W poniższej galerii zdjęć wyjaśniamy, kto w Warszawie jest upoważniony do bezpłatnego korzystania z WTP. Podpowiadamy również, jaki dokument trzeba mieć przy sobie, by uniknąć mandatu.

Te osoby mogą jeździć autobusami w Warszawie za darmo. Długa lista, wielu może się zdziwić
Galeria zdjęć 10

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