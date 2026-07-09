Dlaczego metro nie jeździ? Poważny wypadek. Pociągi M1 nie kursują na całej trasie

Metro M1 kursuje tylko na odcinkach Kabaty–Stokłosy i Politechnika–Młociny.

Utrudnienia są związane ze zdarzeniem z pasażerem na stacji Metro Wilanowska.

ZTM uruchomił autobusy i tramwaje linii „Za Metro”.

Metro rozcięte na dwa odcinki

Po zdarzeniu z pasażerem na stacji Metro Wilanowska pierwsza linia metra nie kursuje w pełnym zakresie. Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, pociągi jeżdżą obecnie tylko w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny. To oznacza, że przejazd przez środkowy odcinek M1 jest obecnie niemożliwy, a pasażerowie muszą korzystać z transportu zastępczego.

ZTM uruchomił autobusy „Za Metro”

W związku z utrudnieniami Zarząd Transportu Miejskiego skierował na trasę autobusy zastępcze „Za Metro”. Kursują one między Metrem Stokłosy a Metrem Politechnika, przejeżdżając m.in. przez aleję KEN, aleję Wilanowską, Puławską, Woronicza i aleję Niepodległości.

ZTM poinformował również o uruchamianiu tramwajowej linii „Za Metro”. Ma ona połączyć Metro Wilanowska z placem Narutowicza. Tramwaje pojadą trasą przez Puławską, Rakowiecką, aleję Niepodległości, Nowowiejską i Filtrową. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty ZTM i przygotować się na wydłużony czas przejazdu.