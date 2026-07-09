Dlaczego metro nie jeździ? Poważny wypadek. Pociągi M1 nie kursują na całej trasie

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-09 15:26

Duże problemy na pierwszej linii warszawskiego metra. Po zdarzeniu z udziałem pasażera na stacji Metro Wilanowska pociągi M1 nie kursują na całej trasie. Metro jeździ teraz tylko w dwóch pętlach, a ZTM uruchomił komunikację zastępczą.

Napis Super Pilne na czerwonym tle z mapą świata. O utrudnieniach w kursowaniu metra przeczytasz na SE.
Autor: Super Express Grafika z napisem "SUPER PILNE!" na czerwonym tle z zarysem globu, symbolizująca ważne wiadomości dotyczące sytuacji energetycznej. Więcej o pilnym komunikacie PSE na Super Biznes.
  • Metro M1 kursuje tylko na odcinkach Kabaty–Stokłosy i Politechnika–Młociny.
  • Utrudnienia są związane ze zdarzeniem z pasażerem na stacji Metro Wilanowska.
  • ZTM uruchomił autobusy i tramwaje linii „Za Metro”.

Metro rozcięte na dwa odcinki

Po zdarzeniu z pasażerem na stacji Metro Wilanowska pierwsza linia metra nie kursuje w pełnym zakresie. Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, pociągi jeżdżą obecnie tylko w dwóch pętlach: Kabaty – Stokłosy oraz Politechnika – Młociny. To oznacza, że przejazd przez środkowy odcinek M1 jest obecnie niemożliwy, a pasażerowie muszą korzystać z transportu zastępczego.

ZTM uruchomił autobusy „Za Metro”

W związku z utrudnieniami Zarząd Transportu Miejskiego skierował na trasę autobusy zastępcze „Za Metro”. Kursują one między Metrem Stokłosy a Metrem Politechnika, przejeżdżając m.in. przez aleję KEN, aleję Wilanowską, Puławską, Woronicza i aleję Niepodległości.

ZTM poinformował również o uruchamianiu tramwajowej linii „Za Metro”. Ma ona połączyć Metro Wilanowska z placem Narutowicza. Tramwaje pojadą trasą przez Puławską, Rakowiecką, aleję Niepodległości, Nowowiejską i Filtrową. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Pasażerowie powinni śledzić komunikaty ZTM i przygotować się na wydłużony czas przejazdu.

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